"Kad bi putnici znali šta se događa iza kulisa, nikada ne bi kročili na kruzer": Radnica otkrila mračne tajne broda

Društvenim mrežama kruže viralni video snimci u kojima osoba koja se predstavlja kao radnica na kruzeru navodno otkriva "tajne života na brodu".

Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia

Društvenim mrežama kruže viralni snimci u kojima osoba koja se predstavlja kao radnica na kruzeru dijeli detalje iz života na brodu. U jednom takvom videu podijelila je niz fotki u kojima tvrdi da otkriva tajne života na kruzeru i tako šokirala mnoge.

"Kad bi putnici znali šta se stvarno događa iza kulisa, nikada ne bi gledali na krstarenja istim očima", napisala je na TikToku profilu. Video, koji je pregledan čak 8.3 miliona puta, otkrio je navodne neobične tajne života na kruzeru.

Mrtvačnice, 18+ kodovi i zatvor

Postojanje skrivenih mrtvačnica ispod palube jedna je od navodnih tajni. Osim toga, osvrnula se i na postojanje takozvanih "soba s ananasom", a okrenuti simbol na vratima putnika zapravo je kodirana poruka za svingersku zajednicu.

"Koriste se češće nego što mislite. Postoji brodski zatvor - mala, zaključana prostorija u kojoj putnici koji se ne pridržavaju pravila ostaju zatvoreni dok brod ne pristane u luku", napisala je i dodala da se tijela preminulih putnika čuvaju dok brod ne stigne u prvu luku.

"Supa koju jedete? Možda je počela kao sinoćnji prilog", napisala je i iznenadila tvrdnjom da se ostaci hrane koriste za sljedeće obroke.

Tajni prolazi, nestanak putnika i skrivene kamere

Osim toga, u novim videima otkrila je da na kruzeru postoje tajni prolazi i kabine koje koristi osoblje, a putnici ni ne znaju za njih, kao i da mogu proći sati dok neko ne primeti nestanak putnika.

"Na nekim dijelovima broda postoje skrivene kamere za koje putnici ne znaju, prate svaki njihov pokret", napisala je za kraj.

Njeni snimci postali su viralni na TikToku, gdje prikupljaju milione pregleda, ali pojavila se priča da je riječ o lažnom nalogu, putem kojeg se prodaje maskara, iako nije poznato ko stoji iza njega.