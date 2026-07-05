Od vlakana do Azije: Kako je vikinško selo u Danskoj bilo dio velike trgovinske mreže

Arheolozi su u blizini grada Orhusa u Danskoj otkrili 82 zemunice iz doba vikinga u kojima su, kako se vjeruje, bile specijalizovane radionice za izradu tekstila.

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U Seftenu, malom selu sjeverno od Orhusa, arheolozi su otkrili ostatke izuzetno velikog vikinškog zanatsko-proizvodnog centra što navodi na zaključak da vikinzi nisu bili samo ratnički narod.

Kompleks datira od sedmog do 10. vijeka i prostire se na 100.000 kvadratnih metara.

Područje je očigledno bilo sagrađeno kao specijalizovana zanatska zona, sa brojnim radnim lokalima, a brojne identične radionice potvrda su da je postojala podjela rada, a možda i centralizovana kontrola i organizacija, prenosi "Evronjuz".

Iskopavanja su otkrila ogroman broj tegova za razboj, preslica i staklenih perli, što ukazuje da se tekstil proizvodio u razmjerama koje daleko prevazilaze potrebe lokalnog stanovništva.

Otkrića potvrđuju postojanje kompletnog proizvodnog lanca - od obrade vlakana do gotove tkanine.

Istraživači su pronašli i novčiće sa Bliskog istoka, kao i kovanice iz područja današnje Francuske i NJemačke.

Ti artefakti navode na zaključak da su stanovnici Seftena bili dio veike međunarodne trgovačke mreže koja se protezala sve do Azije.