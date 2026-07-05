Od vlakana do Azije: Kako je vikinško selo u Danskoj bilo dio velike trgovinske mreže

Arheolozi su u blizini grada Orhusa u Danskoj otkrili 82 zemunice iz doba vikinga u kojima su, kako se vjeruje, bile specijalizovane radionice za izradu tekstila.
U Seftenu, malom selu sjeverno od Orhusa, arheolozi su otkrili ostatke izuzetno velikog vikinškog zanatsko-proizvodnog centra što navodi na zaključak da vikinzi nisu bili samo ratnički narod.
Kompleks datira od sedmog do 10. vijeka i prostire se na 100.000 kvadratnih metara.
Područje je očigledno bilo sagrađeno kao specijalizovana zanatska zona, sa brojnim radnim lokalima, a brojne identične radionice potvrda su da je postojala podjela rada, a možda i centralizovana kontrola i organizacija, prenosi "Evronjuz".
Iskopavanja su otkrila ogroman broj tegova za razboj, preslica i staklenih perli, što ukazuje da se tekstil proizvodio u razmjerama koje daleko prevazilaze potrebe lokalnog stanovništva.
Otkrića potvrđuju postojanje kompletnog proizvodnog lanca - od obrade vlakana do gotove tkanine.
Istraživači su pronašli i novčiće sa Bliskog istoka, kao i kovanice iz područja današnje Francuske i NJemačke.
Ti artefakti navode na zaključak da su stanovnici Seftena bili dio veike međunarodne trgovačke mreže koja se protezala sve do Azije.
Archaeologists say they have unearthed a Viking Age textile production site in Danish Jutland.— The Associated Press (@AP)June 24, 2026
The sprawling 100,000-square-meter site features an area for processing flax, plus more than 80 pit houses - semi-submerged huts that were used as workshops and dwellings during the…pic.twitter.com/7d1sH0hMrZ