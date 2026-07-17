I bojler ima ljetnji režim: Mnogi ovu opciju nikada ne isključe, a računi za struju se samo povećavaju

Stručnjak otkriva koja podešavanja na kombinovanom bojleru mogu da smanje potrošnju gasa ljeti i spriječe nepotrebno zagrijavanje doma.

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Mnogi i ljeti nepotrebno troše gas, a da toga nisu ni svjesni.

Stručnjak savjetuje da provjerite nekoliko podešavanja na bojleru.

Jedna funkcija koju mnogi ne isključuju može da utiče i na temperaturu u domu i na račun.

Tokom ljetnjih mjeseci većina ljudi isključi grijanje i očekuje da će računi za gas automatski biti niži. Međutim, mnogi se iznenade kada primete da potrošnja nije značajno manja.

Prema riječima Patrika Garnera, ovlašćenog stručnjaka za gasne instalacije iz kompanije Heatable, razlog se često krije u jednoj postavci na kombinovanom bojleru koju mnogi zaborave da provjere.

Zašto bojler troši gas i kada je grijanje isključeno?

Ako imate gasni kombinovani bojler, moguće je da on i dalje zagrijava vaš dom, iako je grijanje isključeno.

Razlog je to što se bojler aktivira svaki put kada koristite toplu vodu – bilo da se tuširate, perete sudove ili pustite toplu vodu na slavini.

Iako svaki ciklus traje kratko, bojler tom prilikom oslobađa određenu količinu toplote kroz kućište, cijevi i dimnjak. Osim što to može doprinijeti višoj temperaturi u domu, povećava i potrošnju gasa.

"Kada se grijanje isključi, priprema tople vode postaje najveći potrošač gasa. U domaćinstvima u kojima se više ljudi svakodnevno tušira, troškovi mogu brzo da porastu", objašnjava Garner, prenosi Express.

Tri podešavanja na bojleru koja bi trebalo da provjerite

1. Provjerite da li je uključen samo režim za toplu vodu

Prvo provjerite da li je bojler podešen isključivo na režim za pripremu tople vode.

Ako su istovremeno aktivni i grejanje i topla voda, nagli pad spoljne temperature ili pogrešno podešen termostat mogu uključiti grejanje, a da to ni ne primetite.

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2. Podesite temperaturu tople vode

Kod kombinovanih bojlera temperatura od 45 do 50 stepeni uglavnom je sasvim dovoljna za svakodnevnu upotrebu.

Međutim, ovo pravilo ne važi za sisteme koji imaju rezervoar za toplu vodu.

"Ako vaš dom ima bojler sa rezervoarom, temperaturu vode ne bi trebalo spuštati ispod 60 stepeni, jer se time povećava rizik od razvoja bakterije Legionella", upozorava stručnjak.

3. Isključite funkciju predgrijavanja ako vam nije potrebna

Mnogi kombinovani bojleri imaju opciju predgrijavanja (pre-heat) ili režim udobnosti (comfort mode).

Ova funkcija održava malu količinu vode stalno zagrijanom kako bi topla voda brže stigla do slavine.

Iako je praktična, zbog nje se bojler tokom dana često uključuje i isključuje čak i kada niko ne koristi toplu vodu.

"Funkcija predgrijavanja neprestano dodaje toplotu domu i povećava potrošnju gasa", ističe Garner.

Bojler

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Kako još možete da smanjite račun za gas?

Pored pravilnog podešavanja bojlera, stručnjak savjetuje još nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti manjoj potrošnji:

perite sudove odjednom, umjesto više puta tokom dana;

popravite slavine iz kojih kaplje topla voda;

izbjegavajte kupovinu dodatne opreme koja nije namenjena vašem sistemu grejanja.

Na primjer, solarni preusmerivači imaju smisla samo ako već imate solarne panele, rezervoar za toplu vodu i električni grijač, dok kod standardnog kombinovanog bojlera ne donose značajnu korist.