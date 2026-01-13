logo
Nepravilno podešen bojler može donijeti ogromne račune za struju: Stručnjaci dali važne savjete za uštedu

Nepravilno podešen bojler može donijeti ogromne račune za struju: Stručnjaci dali važne savjete za uštedu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Stručnjaci upozoravaju da nepravilno podešen bojler može duplirati potrošnju struje.

Nepravilno podešen bojler povećava potrošnju struje Izvor: Kartinkin77/Shutterstock

Stručnjaci za energetsku efikasnost i kućne instalacije upozoravaju da većina ljudi ne provjerava temperaturu bojlera pravilno, što znači da često duplo više troše nego što bi trebalo.

U vrijeme kada cena električne energije raste, pravilno podešavanje potrošnje struje bojlera može napraviti veliku razliku u mjesečnim računima. Mali trik u podešavanju bojlera često prolazi nezapaženo, ali upravo on može značajno uticati na potrošnju.

Stručnjaci za energetsku efikasnost i kućne instalacije upozoravaju da većina ljudi ne provjerava temperaturu bojlera pravilno, što znači da često duplo više troše nego što bi trebalo. Iskustva majstora i savjeti iskusnih domaćica pokazuju da sitna promjena na termostatu može smanjiti potrošnju struje bez ikakvih dodatnih ulaganja. Ključ leži u detaljima koje većina ljudi zanemaruje - koliko često provjeravaju termostat, da li koriste programabilne režime i da li znaju optimalnu temperaturu za domaćinstvo.

Kako provjeriti i podesiti bojler za maksimalnu uštedu:

  •  Optimalna temperatura je 55–60°C za većinu domaćinstava
  •  Provjeravajte termostat najmanje jednom mjesečno
  •  Ne podižite temperaturu preko 60°C - ovo povećava potrošnju struje i rizik od opekotina
  •  Ako ste duže odsutni, isključite bojler ili podesite noćni režim

Ove promjene možda djeluju male, ali zajedno mogu smanjiti račune i do 15-20 odsto.

Na ovaj način sprečava se nepotrebno grejanje vode, smanjuju troškovi električne energije bez dodatnog ulaganja. Ovaj način štednje je jednostavan i dostupan svima, a sStručnjaci napominju da ove promene ne zamenjuju tehničku proveru bojlera i da je uvijek dobro proveriti stanje uređaja kod sertifikovanog servisa.

 (Kamatica/MONDO)

Tagovi

struja bojler savjeti

