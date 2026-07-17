Zaboravite bijeli plafon: Plava boja postaje jedan od najvećih trendova u uređenju doma

Plavi plafoni postaju jedan od vodećih trendova u uređenju doma 2026. godine.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

U 2026. godini plafon više nije detalj koji se podrazumeva, već postaje jedan od najefektnijih elemenata u uređenju doma.

Dizajneri sve češće preporučuju nijanse koje prostoru daju osjećaj širine, mira i elegancije.

Pravi ton plave može potpuno promijeniti atmosferu prostorije, ali je važno izabrati odgovarajuću nijansu.

Godinama je bijeli plafon bio gotovo jedini izbor u enterijerima, ali taj trend polako odlazi u prošlost. Sve više dizajnera okreće se plavim nijansama koje unose svježinu, vizuelno podižu prostor i stvaraju prijatniju atmosferu. Od nežnih tonova koji podsjećaju na vedro nebo do tamnijih nijansi koje prostoru daju luksuzan izgled, plavi plafon postaje detalj koji može potpuno da transformiše svaki dom.

Plava boja odolijeva prolaznosti trendova i jedna je od najstarijih, ali i najomiljenijih boja u uređenju enterijera.

"Plava je boja koja se najviše povezuje sa umom i osjećajem smirenosti. Naročito svjetlije i nježnije nijanse imaju kraću talasnu dužinu svjetlosti, zbog čega daju utisak dodatne visine. Zato pogled ka svijetloplavom plafonu prirodno čini da prostor djeluje otvorenije, prozračnije i opuštenije“, objašnjava stručnjak za boje Taš Bredli.

Kada bolje razmislite, plavi plafon je jedan od najstarijih trikova u uređenju doma. Podsjeća na nebo i prirodu, a istovremeno ostavlja upečatljiv vizuelni utisak. Iako su trenutno u trendu tople braon nijanse, jarki akcenti i izražene boje, plavi plafon djeluje istovremeno neočekivano i vanvremenski.

„Mnogi izbjegavaju plave plafone jer misle da će prostor djelovati hladno ili zastarjelo, kao enterijeri inspirisani morskim motivima. Međutim, to važi samo za ledene, hladne tonove plave. Tople ili blago zelenkaste nijanse izgledaju veoma prijatno i uklapaju se u prostorije bez obzira na to da li su okrenute ka sjeveru ili jugu“, kaže Taš Bredli.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Njena preporuka su upravo meke, tople nijanse plave, a ako želite dramatičniji efekat, možete se odlučiti i za tamnije nijanse plave.

"Mornarsko plava, tamno plava ili tamna teget posebno lijepo izgledaju u trpezariji, spavaćoj sobi, kupatilu ili prostorijama namijenjenim zabavi i gledanju filmova", kaže dizajnerka enterijera Sabrina Soto.

Kada birate plavu boju za plafon, Taš Bredli savjetuje da odaberete nijansu sa toplim podtonom i da ona bude što nježnija.

"Izbjegavajte previše jarke i zasićene tonove jer mogu da preuzmu dominaciju u prostoru i naruše sklad enterijera“, upozorava ona.

Kako pravilno ofarbati plafon u plavo

Prije nego što se odlučite za plavi plafon, važno je da znate kakav efekat želite da postignete. Jedna od sve popularnijih tehnika je takozvano stapanje boja (color drenching), odnosno farbanje zidova i plafona u istu boju. Tada prostor gubi oštro definisane granice, djeluje skladnije i zanimljivije.

Vidi opis Zaboravite bijeli plafon: Plava boja postaje jedan od najvećih trendova u uređenju doma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Ipak, ova tehnika nije idealna za svaki prostor - ako je soba niska i nema mnogo prirodnog svjetla, tamne nijanse mogu učiniti da prostor djeluje skučenije umjesto prijatnije.

Tople plave nijanse stvaraju umirujuću atmosferu, zbog čega su odličan izbor za spavaće i dečije sobe, ali i kućne kancelarije, gdje podstiču koncentraciju i osjećaj smirenosti.

Važan savjet stručnjaka

Prije kompletnog krečenja, boju obavezno isprobajte direktno na plafonu, a ne samo na zidu.

"Svjetlost drugačije pada na plafon, pa ista nijansa može da izgleda tamnije, toplije ili hladnije nego na zidu. Za plafone preporučujem mat završnu obradu, jer prikriva sitne nepravilnosti i daje mekši izgled", zaključuje Taš.

Farbanje plafona u plavo može u potpunosti da promijeni utisak koji prostor ostavlja, ali je važno pažljivo odabrati nijansu i tehniku kako bi krajnji rezultat bio skladan i dugotrajan.