Čudo od 18 kvadrata: Kupili stan u stanju "golih cigli", pa nakon pametnog renoviranja duplirali njegovu vrijednost

Kako je stara, napuštena soba postala dizajnersko čudo i primer najpoželjnije investicije na tržištu nekretnina - pogledajte sladak mali stan od 18 kvadrata.
- Mali stan od samo 18 kvadrata kupljen je u stanju "golih cigli" za 2,5 miliona rubalja, a nakon renoviranja prodat je za čak 5 miliona.
- Čak ni u malom stanu, ljudi ne žele da spavaju na neudobnom kauču na razvlačenje već žele bračni krevet sa ortopedskim dušekom.
- Vješto osmišljena konstrukcija sa gasnim amortizerima omogućava da se ogroman bračni krevet tokom dana podigne i jednim potezom transformiše u udobnu sofu.
Kada čujete da neki stan ima samo 18 kvadrata, vjerovatno odmah pomislite na mračnu, pretrpanu garsonjeru u kojoj morate da birate između šporeta, kreveta i ormara. Međutim, ruska dizajnerka Evgenija je sa svojim timom dokazala da uz dobar plan i nekoliko pametnih trikova i ovako mala kvadratura može da se uredi kao luksuzan dom koji donosi ozbiljan profit.
Nakon detaljnog renoviranja, ovaj mali stan je transformisan u modernu, funkcionalnu garsonjeru koja je odmah pronašla kupca i donijela investitorima duplo veći novac od uloženog.
Evo kako su uspjeli da u 18 kvadrata spakuju sve što je potrebno za udoban život dvoje ljudi.
Trik broj 1: Krevet koji "nestaje" u zidu štedi 5 kvadrata
Najveći izazov u malim stanovima je spavanje. Većina ljudi je primorana da spava na trosjedima na razvlačenje, što nakon nekoliko mjeseci dovodi do bolova u leđima. Istražujući tržište, dizajneri su shvatili da kupci i zakupci u velikim gradovima, bez obzira na kvadraturu, insistiraju na pravom bračnom krevetu.
Dizajnerka je ugradila specijalni sklopivi mehanizam sa gasnim amortizerima (tzv. Marfi bed). Tokom dana, u prostoriji je moderna sofa na kojoj možete udobno da sjedite i gledate televiziju. Kada dođe veče, jednim laganim potezom i bez ikakvog napora, iz zida se spušta prostrani bračni krevet sa pravim dušekom koji je prethodno bio skriven iza ukrasnog fronta.Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО
Sa strana kreveta ugrađene su praktične niše koje zamjenjuju noćne ormariće, a u njima su pozicionirane moderne lampe za čitanje, čime je ušteđen dragocijen prostor na podu.
Trik broj 2: Moderna neupadljiva kuhinja
U malim prostorima kuhinja često vizuelno dominira i stvara osjećaj da živite u restoranu brze hrane. Da bi se to izbjeglo, primijenjeno je nekoliko trikova:
- Stakleni zid (moderni "backsplash"): Umjesto klasičnih keramičkih pločica, prostor između gornjih i donjih elemenata obložen je kaljenim staklom. To daje dubinu prostoru i čini da kuhinja izgleda kao produžetak dnevne sobe, a ne kao izolovana radna zona.
- Ugradna tehnika: Frižider sa malom komorom za zamrzavanje ugrađen je ispod radne ploče, odmah pored indukcione ploče sa dvije ringle i aspiratora.
- Maksimalno iskorišćena visina: Zahvaljujući visini plafona od preko 3 metra, ugrađeni su dodatni, najviši kuhinjski elementi koji služe za odlaganje stvari koje se ne koriste svakodnevno.
Trik broj 3: Hodnik i kupatilo bez izgubljenog milimetra
Iako je ulazni dio minijaturan, u njega je uspješno smješten plitak cipelarnik, dok su sve cijevi skrivene unutar zidova.
U kupatilu je tuš-kabina nepravilnog, trapeznog oblika sa staklenim paravanom, što je omogućilo da se pored nje uglave i veš-mašina i ugradni lavabo koji se montira direktno iznad nje. To je provjereno rješenje koje štedi prostor, a pruža maksimalan komfor.
Cijeli stan je okrečen u umirujuće sivoplave tonove koji vizuelno šire prostor. Akcentni zid iza sofe ukrašen je tapetama sa geometrijskim šarama, crnim ramovima sa grafikama i minimalističkim satom koji daju moderan izgled cijelom ambijentu, iako je većina materijala (pločice, laminat) kupljena u pristupačnim hipermarketima za uređenje doma.
Čudo od 18 kvadrata: Kupili stan u stanju "golih cigli", pa nakon pametnog renoviranja duplirali njegovu vrijednost
mali stan od 18 kvadrata