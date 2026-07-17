Čudo od 18 kvadrata: Kupili stan u stanju "golih cigli", pa nakon pametnog renoviranja duplirali njegovu vrijednost

Kako je stara, napuštena soba postala dizajnersko čudo i primer najpoželjnije investicije na tržištu nekretnina - pogledajte sladak mali stan od 18 kvadrata.

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Mali stan od samo 18 kvadrata kupljen je u stanju "golih cigli" za 2,5 miliona rubalja, a nakon renoviranja prodat je za čak 5 miliona.

od samo 18 kvadrata kupljen je u stanju "golih cigli" za 2,5 miliona rubalja, a nakon renoviranja prodat je za čak 5 miliona. Čak ni u malom stanu, ljudi ne žele da spavaju na neudobnom kauču na razvlačenje već žele bračni krevet sa ortopedskim dušekom.

Vješto osmišljena konstrukcija sa gasnim amortizerima omogućava da se ogroman bračni krevet tokom dana podigne i jednim potezom transformiše u udobnu sofu.

Kada čujete da neki stan ima samo 18 kvadrata, vjerovatno odmah pomislite na mračnu, pretrpanu garsonjeru u kojoj morate da birate između šporeta, kreveta i ormara. Međutim, ruska dizajnerka Evgenija je sa svojim timom dokazala da uz dobar plan i nekoliko pametnih trikova i ovako mala kvadratura može da se uredi kao luksuzan dom koji donosi ozbiljan profit.

Nakon detaljnog renoviranja, ovaj mali stan je transformisan u modernu, funkcionalnu garsonjeru koja je odmah pronašla kupca i donijela investitorima duplo veći novac od uloženog.

Evo kako su uspjeli da u 18 kvadrata spakuju sve što je potrebno za udoban život dvoje ljudi.

Trik broj 1: Krevet koji "nestaje" u zidu štedi 5 kvadrata

Najveći izazov u malim stanovima je spavanje. Većina ljudi je primorana da spava na trosjedima na razvlačenje, što nakon nekoliko mjeseci dovodi do bolova u leđima. Istražujući tržište, dizajneri su shvatili da kupci i zakupci u velikim gradovima, bez obzira na kvadraturu, insistiraju na pravom bračnom krevetu.

Dizajnerka je ugradila specijalni sklopivi mehanizam sa gasnim amortizerima (tzv. Marfi bed). Tokom dana, u prostoriji je moderna sofa na kojoj možete udobno da sjedite i gledate televiziju. Kada dođe veče, jednim laganim potezom i bez ikakvog napora, iz zida se spušta prostrani bračni krevet sa pravim dušekom koji je prethodno bio skriven iza ukrasnog fronta.

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Sa strana kreveta ugrađene su praktične niše koje zamjenjuju noćne ormariće, a u njima su pozicionirane moderne lampe za čitanje, čime je ušteđen dragocijen prostor na podu.

Trik broj 2: Moderna neupadljiva kuhinja

U malim prostorima kuhinja često vizuelno dominira i stvara osjećaj da živite u restoranu brze hrane. Da bi se to izbjeglo, primijenjeno je nekoliko trikova:

Stakleni zid (moderni "backsplash"): Umjesto klasičnih keramičkih pločica, prostor između gornjih i donjih elemenata obložen je kaljenim staklom. To daje dubinu prostoru i čini da kuhinja izgleda kao produžetak dnevne sobe, a ne kao izolovana radna zona.

(moderni "backsplash"): Umjesto klasičnih keramičkih pločica, prostor između gornjih i donjih elemenata obložen je kaljenim staklom. To daje dubinu prostoru i čini da kuhinja izgleda kao produžetak dnevne sobe, a ne kao izolovana radna zona. Ugradna tehnika: Frižider sa malom komorom za zamrzavanje ugrađen je ispod radne ploče, odmah pored indukcione ploče sa dvije ringle i aspiratora.

Frižider sa malom komorom za zamrzavanje ugrađen je ispod radne ploče, odmah pored indukcione ploče sa dvije ringle i aspiratora. Maksimalno iskorišćena visina: Zahvaljujući visini plafona od preko 3 metra, ugrađeni su dodatni, najviši kuhinjski elementi koji služe za odlaganje stvari koje se ne koriste svakodnevno.

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Trik broj 3: Hodnik i kupatilo bez izgubljenog milimetra

Iako je ulazni dio minijaturan, u njega je uspješno smješten plitak cipelarnik, dok su sve cijevi skrivene unutar zidova.

U kupatilu je tuš-kabina nepravilnog, trapeznog oblika sa staklenim paravanom, što je omogućilo da se pored nje uglave i veš-mašina i ugradni lavabo koji se montira direktno iznad nje. To je provjereno rješenje koje štedi prostor, a pruža maksimalan komfor.

Cijeli stan je okrečen u umirujuće sivoplave tonove koji vizuelno šire prostor. Akcentni zid iza sofe ukrašen je tapetama sa geometrijskim šarama, crnim ramovima sa grafikama i minimalističkim satom koji daju moderan izgled cijelom ambijentu, iako je većina materijala (pločice, laminat) kupljena u pristupačnim hipermarketima za uređenje doma.