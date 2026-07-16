Tačke u kuhinji na kojoj ima više bakterija nego što mislite: Tri mjesta na koja zaboravimo da očistimo

Kad čistite kuhinju, obavezno obratite pažnju na ove detalje!

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Higijena u kuhinji garantuje bezbjednu pripremu hrane.

garantuje bezbjednu pripremu hrane. Svakodnevno treba brisati radne površine, kao i one elemente koje često dodirujemo, poput dijelova frižidera.

Kritična mjesta su ručke, ali i dijelovi vrata koja ne brišemo baš često.

Kada čistimo kuhinju, radne ploče su nam uvijek prve na tapetu. Redovno ih brišemo, uklanjamo mrvice i dezinfikujemo jer su stalno u dodiru sa hranom. Međutim, profesionalne čistačice upozoravaju da u svakoj kuhinji postoji jedno mjesto koje dodirujemo neuporedivo češće, a koje ubjedljivo najduže ostaje prljavo i puno bakterija. Riječ je o vratima frižidera.

I dok većina nas tokom velikog spremanja prebriše prednji panel frižidera, na njegovim vratima se nalazi nekoliko sitnih, skrivenih dijelova koji mjesecima ne vide krpu i deterdžent. Kako objašnjavaju stručnjaci za čišćenje, upravo ti zaboravljeni uglovi postaju pravi rasadnici buđi i bakterija koje svakodnevno prenosite na hranu.

Tri najveća izvora zaraze na vratima frižidera

Najprljavije mjesto na cijelom frižideru često su skrivene, ugradne ručke (rebrasti rukohvati). Pošto su uvučene, one funkcionišu kao posudice u kojima se sakupljaju prašina, mrvice i ljepljivi tragovi prstiju.

Frižider

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Druga kritična tačka su unutrašnje plastične police na vratima. Na njima najčešće držimo otvorene sosove, teglice, mlijeko, jaja i lijekove. Zbog stalnog otvaranja vrata, ove namirnice su izložene toplijem vazduhu, a kapljice kečapa, senfa ili mlijeka koje iscure na dno police brzo postaju ljepljive, kvare se i šire neprijatne mirise.

Na kraju, tu su i gume na vratima. U njihovim dubokim naborima se zadržavaju mrvice od hrane i kapljice tečnosti, a lako se razvija i crna buđ.

Kako ih očistiti brzo i bez muke?

Srećom, za generalno čišćenje spoljašnjeg dijela vrata ne trebaju vam skupi preparati – obična mješavina alkoholnog sirćeta i vode u razmjeri 1:1 rešiće stvar. Poprskajte vrata i ručke, ostavite da odstoji desetak minuta, a zatim prebrišite mikrofiber krpom. Izbjegavajte gruba abrazivna sredstva poput sode bikarbone na spoljnim panelima kako ne biste ogrebali lak ili prohrom.

Za ugradne ručke, pre brisanja upotrebite usisivač sa uskim nastavkom ili običnu čačkalicu kako biste izvukli zaglavljene mrvice iz ćoškova.

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Gumu na vratima najlakše ćete očistiti običnom krpom i toplom sapunicom, vodeći računa da dobro prođete kroz sve nabore. Ako je prljavština tvrdokorna, u sapunicu dodajte kašiku sode bikarbone i upotrebite staru četkicu za zube kako biste nježno očistili skrivene uglove. Na kraju gumu obavezno prebrišite suvom krpom, jer je vlaga najveći prijatelj buđi.

Kada završite sa spoljašnjim dijelom, ispraznite police na vratima, izvadite ih i operite u sudoperi toplom vodom i deterdžentom. Vratite ih tek kada budu potpuno suve i vaš frižider će ponovo biti bezbedno, mirisno i čisto spremište za vaše namirnice.