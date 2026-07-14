Mali stan od 40 kvadrata udobniji od duplo većih: Moderan, funkcionalan i prelijepo uređen

Pogledajte kako mali stan od 40 kvadrata izgleda duplo veće uz zahvaljujući dizajnerskim idejama

Izvor: Youtube / Fantato Nitoli Arquitetura

Pozicioniranjem kreveta na sredinu sobe, uz višenamjensku policu kao uzglavlje, dobijen je prostor za ugradnju masivnih plakara duž cijelog zida.

na sredinu sobe, uz višenamjensku policu kao uzglavlje, dobijen je prostor za ugradnju masivnih plakara duž cijelog zida. Bijela vrata ugradnog ormara iskorišćena su kao površina za projektor, pa televizor nije neophodan.

Stanari su odbili da zastakle terasu. Ostavili su je u izvornom stanju kao otvoreni prostor za provetravanje, sa skrivenim sušilicama za veš i zelenilom koje krije spoljnu jedinicu klima uređaja.

Mali stan od 40 kvadrata uređen je bez ijednog klasičnog pregradnog zida, pun pametnih rješenja u kom je krevet postavljen na najneočekivanije mjesto – u sam centar zbivanja.

Iako je riječ o stanu manje kvadrature, u njega je spakovano više mjesta za skladištenje nego u duplo većim apartmanima, a nudi pun komfor: "queen size" krevet, veliku kuhinju, trpezariju za četiri do pet osoba i zonu za opuštanje.

Evo ključnih dizajnerskih trikova iz ovog projekta:

Umjesto pregrađivanja, arhitekte su podijelile stan vizuelno pomoću podnih obloga. Od ulaza kroz cijelu kuhinju postavljene su sive pločice, dok u glavnoj zoni studija počinje vinil pod poslagan u desenu “riblje kosti”. Tačna linija razgraničenja prati ivicu kuhinjskog stola i velikog bloka ormara.

Kako bi spriječili da se mirisi iz kuhinješire direktno ka krevetu, napravili su duboki multifunkcionalni blok ormara od 70 centimetara koji služi kao fizička barijera. Sa kuhinjske strane u njega je ugrađen frižider do plafona, prostor za ostavu i duboke fioke, dok se sa suprotne strane, okrenute ka spavaćoj zoni, vrata otvaraju kao garderober za stanare. Na ovaj ormar nastavlja se uži trpezarijski sto za koji udobno mogu da sjednu četiri osobe.

Mali stan od 40 kvadrata udobniji od duplo većih

Izvor: Youtube / Fantato Nitoli Arquitetura

Kuhinja je opremljena crnim poliranim granitom, dugačkom radnom površinom sa indukcionom pločom.

Glavna zvijezda i vizuelni centar stana je masivna, ali prozračna polica napravljena od građevinske armature i perforiranog lima u crnoj boji. Ona ima trostruku funkciju: sa prednje strane je TV komoda i polica za konzole u dnevnoj sobi, istovremeno služi kao pregrada između dvije zone, dok je sa zadnje strane ona zapravo uzglavljekreveta koji je pozicioniran u centru prostora.

Mali stan od 40 kvadrata udobniji od duplo većih

Izvor: Youtube / Fantato Nitoli Arquitetura

Polica ne ide do samog plafona, pa svjetlost nesmetano prolazi, a stan zadržava punu visinu. Pošto je zgrada nekada imala komercijalnu namjenu, plafon je ostao u sirovom betonu sa vidljivim cijevima koje su prefarbane u srebrnu boju kako bi pratile industrijski stil u stanu.

Postavljanje kreveta u centar omogućilo je ugradnju ogromnog bijelog garderobera sa petokrilnim vratima preko puta kreveta. Pošto stanari nisu željeli klasičan televizor u spavaćoj zoni, arhitekte su na suprotnu čeličnu policu montirale projektor. Kada se spuste "blackout" zavjese, bijela vrata ormara postaju ogromno bioskopsko platno. Pogledajte ovaj zanimljiv stan u galeriji slika.