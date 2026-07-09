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Dizajneri otkrivaju: 12 potpuno besplatnih trikova uz koje će vaš dom odmah izgledati luksuznije

Dizajneri otkrivaju: 12 potpuno besplatnih trikova uz koje će vaš dom odmah izgledati luksuznije

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Uz 12 jednostavnih trikova koje koriste dizajneri enterijera, vaš dom može izgledati elegantnije i luksuznije – bez ulaganja i kupovine novog nameštaja.

12 besplatnih trikova dizajnera za luksuzniji dom bez trošenja novca Izvor: Shutterstock

  • Dizajneri otkrivaju 12 besplatnih trikova za luksuzniji dom.
  • Sitni detalji često prave najveću razliku u enterijeru.
  • Bez kupovine novog namještaja prostor može izgledati skuplje.

Ne morate da kupujete novi namještaj niti da ulažete hiljade evra kako bi vaš dom izgledao elegantnije. Dizajneri enterijera slažu se da utisak luksuza najčešće ne zavisi od cijene, već od sitnica koje mnogi zanemaruju.

Uz nekoliko jednostavnih promjena, prostor može djelovati prostranije, urednije i mnogo sofisticiranije, a najbolja vijest je da većinu ovih trikova možete primijeniti potpuno besplatno.

1. Sklonite višak stvari sa vidljivih površina

Luksuzni enterijeri nikada nisu pretrpani.

Komode, klub-stolovi i kuhinjske radne površine izgledaju mnogo elegantnije kada na njima ostane samo nekoliko pažljivo odabranih dekorativnih detalja.

Manje zaista znači više.

Nered na kuhinjskom stolu
Izvor: Jhonsuy/Shutterstock

2. Zavjese okačite više nego što mislite da treba

Jedan od omiljenih trikova dizajnera jeste da se garnišna postavi što bliže plafonu, a ne odmah iznad prozora.

Na taj način prostor vizuelno dobija veću visinu, a prozori deluju znatno raskošnije. Pogledajte prijedlog zavjesa za dnevni boravak:

3. Grupišite dekoraciju umjesto da je rasipate

Umjesto mnogo sitnih ukrasa raspoređenih po cijeloj sobi, napravite jednu pažljivo uređenu cjelinu.

Na primjer:

  • vaza
  • knjiga
  • svećnjak

Takve kompozicije izgledaju mnogo luksuznije nego veliki broj nasumično raspoređenih predmeta.

4. Jastuke "naduvajte" rukom

U hotelima sa pet zvezdica jastuci nikada nisu potpuno ravni.

Lagano ih protresite i pritisnite sredinu kako bi dobili puniji oblik.

Ovaj mali trik čini da sofa ili krevet odmah izgledaju skuplje. Za 2026. godinu dizajneri kažu da su u trendu jastuci sa resama, pogledajte kako izgledaju:

5. Sve kablove sakrijte iz vidokruga

Ništa ne narušava utisak lijepog enterijera kao gomila kablova ispod televizora ili radnog stola.

Kad god je moguće, sakrijte ih iza namještaja ili ih grupišite organizatorima koje već imate kod kuće.

Kablovi
Izvor: Shutterstock

6. Biljke uvijek izgledaju luksuznije od plastike

Velike zelene biljke unose život u prostor.

Ako nemate vremena za zahtevne vrste, izaberite zamiju, sanseveriju ili fikus, koji traže minimalnu jnegu, a daju veliki vizuelni efekat.

7. Knjige poredajte po bojama ili veličini

Police djeluju mnogo urednije kada knjige nisu nasumično raspoređene.

Možete ih organizovati:

  • po visini,
  • po bojama,
  • ili kombinovati uspravno i vodoravno slaganje.

8. Koristite ogledala da "udvostručite" prostor

Ogledalo postavljeno naspram prozora reflektuje svjetlost i čini prostor većim.

Zbog toga je jedan od najčešćih trikova u manjim stanovima, a melted ogledala su pravi trend za 2026. godinu, a evo kako izgledaju:

9. Jedna velika slika izgleda bolje od deset malih

Mnogi prave grešku tako što zid zatrpaju sitnim ramovima.

Ako želite elegantniji izgled, odlučite se za jedan upečatljiv poster, umjetničku fotografiju ili veliko ogledalo.

10. Peškire u kupatilu složite kao u hotelu

Debeli, uredno složeni peškiri trenutno podižu utisak luksuza.

Ako ih držite na otvorenim policama, složite ih po veličini ili ih urolajte poput spa centara.

11. Koristite toplo osvjetljenje

Hladna bijela svetlost često čini prostor sterilnim.

Dizajneri preporučuju toplu rasvetu (oko 2.700–3.000 K) jer prostor djeluje prijatnije, toplije i skuplje.Stona ili podna lampa često pravi veći efekat od najskupljeg lustera.

Lampe
Izvor: Shutterstock

12. Neka u prostoriji postoji jedan upečatljiv detalj

To može biti:

  • velika biljka,
  • zanimljiva stolica,
  • dizajnerska lampa,
  • efektno ogledalo,
  • upečatljiv tepih.

Kada prostor ima jednu jasnu vizuelnu zvijezdu, sve ostalo izgleda skladnije i luksuznije. I tepisi od biljnih vlakana su vrlo popularni, a evo kako izgledaju:

Luksuz se krije u detaljima

Najljepši domovi nisu nužno oni sa najskupljim namještajem, već oni u kojima je svaki detalj pažljivo osmišljen. Red, dobra organizacija, dovoljno svjetlosti i nekoliko jednostavnih dizajnerskih trikova mogu učiniti da prostor izgleda znatno elegantnije - bez ikakvog dodatnog troška.

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