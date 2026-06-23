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Kuća od 40 kvadrata za manje od 8.000 evra: Ima dvije spavaće sobe, kupatilo i dnevni boravak

Kuća od 40 kvadrata za manje od 8.000 evra: Ima dvije spavaće sobe, kupatilo i dnevni boravak

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Tržište nekretnina nastavlja da pronalazi nove alternative visokoj cijeni tradicionalnog stanovanja.

roširiva montažna kuća sa Amazona za manje od 8.000 evra: Ima dvije sobe i čelični okvir Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najnoviji trend je montažna kuća od skoro 40 kvadratnih metara, sa dvije spavaće sobe, kupatilom i dnevnim boravkom sa integrisanom kuhinjom, za manje od 8.000 evra.

Štaviše, ova kuća nudi proširivi dvokrilni dizajn koji garantuje maksimalno iskorištavanje prostora, pružajući prostore za opuštanje i rad bez ugrožavanja udobnosti, kao što je prikazano na Amazonu.

Montažna kuća marke Generic ima inovativan dizajn i lako se i brzo sklapa i demontira – što olakšava njen transport i premiještanje, što je čini idealnom za privremeni smještaj na otvorenom.

Konstrukcija se sastoji od čeličnog okvira, što osigurava stabilnost i bezbjednost kuće. Takođe je sertifikovana da izdrži vatru, zemljotrese i jake vjetrove, što je čini pogodnom za širok spektar terena.

Takođe uključuje materijale za termoizolaciju, sa vatrootpornom staklenom vunom koja okružuje konstrukciju i vodootpornim slojem otpornim na visoke temperature.

U opisu proizvoda se ističe da ova montažna kuća „nudi širok spektar opcija za prilagođavanje“, jer se može proširiti na do šest spavaćih soba – u zavisnosti od potreba klijenta.

Pored toga, boje se mogu prilagoditi. Kupci mogu birati između crvene, zelene, plave ili kombinacije različitih boja.

U oglasu se navodi da montažna kuća dolazi sa trogodišnjom garancijom, uz kontinuiranu postprodajnu podršku.

U kontekstu obilježenom rastućim troškovima stanovanja, ove vrste montažnih rješenja postaju upečatljiva alternativa zbog svoje cijene i svestranosti – pokazujući da pristup funkcionalnom i prilagodljivom domu može biti dostupan širem rasponu budžeta.

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Tagovi

dom stan uređenje doma

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