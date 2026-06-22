Kako da rashladite dom bez klime: 15 trikova koji stvarno pomažu, plus štede struju

Kombinacijom jednostavnih navika možete značajno sniziti temperaturu u prostoru i istovremeno smanjiti račune za struju.

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Pravilno provjetravanje, ventilatori i led mogu brzo donijeti osjećaj svježine.

Zavjese, roletne, folije za prozore i biljke dodatno sprečavaju prekomjerno zagrijavanje doma.

Manje korišćenje uređaja koji stvaraju toplotu i dobra izolacija pomažu da prostor ostane hladniji.

Kako temperature tokom ljeta rastu, a računi za struju postaju sve veći, mnogi se pitaju da li je moguće održati prijatnu temperaturu u domu bez stalnog uključivanja klima-uređaja. Dobra vijest je da postoje brojni jednostavni i jeftini trikovi koji mogu pomoći da prostor ostane svežiji, od pravilnog provetravanja i korišćenja ventilatora do zaštite od sunca i bolje izolacije.

1. Napravite prirodnu promaju

Otvorite prozore na suprotnim stranama stana ili kuće kako biste omogućili strujanje vazduha. Hladniji vazduh ulazi sa jedne strane, dok topao izlazi na drugu. Otvorena unutrašnja vrata dodatno poboljšavaju cirkulaciju.

2. Koristite ventilatore na pravi način

Plafonski, podni i stubni ventilatori mogu biti mnogo efikasniji ako ih pravilno postavite. Ventilator usmjerite ka prostoru u kojem boravite.

3. Napravite jednostavan rashlađivač

Zamrznute flaše vode ili posuda sa ledom ispred ventilatora mogu stvoriti prijatan hladan povetarac i pružiti trenutno olakšanje tokom najvećih vrućina.

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4. Postavite zaštitnu foliju na prozore

Specijalne reflektujuće folije smanjuju ulazak sunčevih zraka i zagrijavanje prostorije, posebno kod prozora okrenutih ka jugu i zapadu.

5. Spustite roletne i navucite zavese

Debele zavjese i termo-roletne sprečavaju da sunčeva toplota uđe u dom. Najbolje ih je držati zatvorenim tokom najtoplijeg dijela dana.

6. Napravite prirodni hlad u dvorištu

Drveće, puzavice i biljke uz zidove mogu smanjiti zagrijavanje kuće tako što blokiraju direktne sunčeve zrake.

7. Okačite vlažne zavese ili čaršave

Vlažna tkanina na otvorenom prozoru hladi vazduh dok prolazi kroz nju zahvaljujući procesu isparavanja.

Zavese u dnevnoj sobi

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8. Koristite reflektujuće premaze za krov

Svijetli i reflektujući premazi odbijaju sunčevu energiju i smanjuju zagrijavanje krova, što može doprinijeti prijatnijoj temperaturi u unutrašnjosti.

9. Izolujte tavan

Dobra izolacija spriječava da toplota sa krova prodre u stambeni prostor i pomaže da hladniji vazduh duže ostane unutra.

10. Iskoristite zamrznute flaše vode

Postavite ih ispred ventilatora ili u blizini mjesta gdje sedite kako biste dobili dodatni osjećaj hlađenja.

11. Zatvorite sve pukotine

Provjerite da li oko vrata i prozora postoje otvori kroz koje ulazi topao vazduh i zatvorite ih odgovarajućim trakama ili silikonom.

12. Zamijenite obične sijalice LED rasvjetom

Klasične sijalice proizvode mnogo više toplote, dok LED sijalice troše manje energije i manje zagrijavaju prostor.

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13. Promijenite raspored namještaja

Pomaknite krevete, fotelje i kauče dalje od prozora koji su izloženi direktnom suncu i ostavite više prostora za kretanje vazduha.

14. Kuvajte napolju ili koristite mikrotalasnu pećnicu

Rerna i šporet značajno podižu temperaturu u kuhinji, pa je tokom ljeta bolje koristiti roštilj, mikrotalasnu ili pripremati jednostavnija hladna jela.

15. Uključujte uređaje kada je hladnije

Veš-mašinu, mašinu za sudove i sušilicu koristite rano ujutru ili kasno uveče kako biste izbjegli dodatno zagrijavanje doma tokom najtoplijeg dijela dana.