Ovaj materijal mijenja pločice u kupatilu: Nema fuga i napornog čišćenja, a izgleda luksuzno

Kupatila bez fuga sve su popularnija zbog lakšeg održavanja i modernog izgleda. Saznajte zašto su kompozitne obloge nova alternativa pločicama i kamenu.

Izvor: Jason Finn/Shutterstock

Kupatila bez fuga lakše se održavaju i sprečavaju pojavu buđi.

Kompozitne obloge predstavljaju modernu zamenu za pločice i kamen.

Iako su skuplje za ugradnju, dugotrajne su i otporne na habanje.

Prilikom uređenja kupatila, materijali za zidove i podove moraju da ispune brojne kriterijume. Važno je da budu otporni na vlagu, jednostavni za održavanje i laki za čišćenje, zbog čega se većina ljudi odlučuje za pločice ili prirodni kamen.

Međutim, oba rješenja imaju jedan veliki nedostatak – fuge.

Svako ko ih ima u kupatilu zna koliko vremena i truda zahtijeva njihovo čišćenje. Ako se ne održavaju pravilno, fuge mogu da popucaju, izgube zaštitnu funkciju, zadržavaju vlagu i postanu idealno mjesto za razvoj buđi.

Zbog toga sve više vlasnika stanova bira kompaktne površine bez fuga, poznate kao solid surface materijali.

Šta su kompaktne obloge bez fuga obloge?

Kompaktne obloge bez fuga su savremeni kompozitni materijal koji se najčešće proizvodi od gotovo neporoznih akrilnih ili poliesterskih veziva u kombinaciji sa mineralima.

Dostupan je u velikim pločama koje se postavljaju na zidove, podove, tuš-kabine i radne površine u kupatilu.

Za razliku od pločica, ove ploče se postavljaju tako da savršeno naležu jedna na drugu, stvarajući glatku površinu bez spojeva i fuga.

Zahvaljujući tome, ne postoje pukotine i neravnine u kojima se zadržavaju vlaga, kamenac i prljavština, pa je čišćenje znatno jednostavnije.

Kupatilo

Izvor: Darya Komarova/Shutterstock

Zašto su kupatila bez fuga sve popularnija?

Osim što su praktične, kompaktne obloge bez fuga daju kupatilu moderan i luksuzan izgled.

Pošto nije riječ o prirodnom materijalu, dostupne su u velikom broju boja, dezena i završnih obrada.

Mogu vjerno da imitiraju:

mermer,

granit,

travertin,

kvarc,

keramičke pločice.

Razlika je u tome što nema fuga koje zahtijevaju redovno ribanje i održavanje.

Moguće je birati i različite završne efekte:

mat završnicu , koja bolje prikriva sitne ogrebotine,

polusjajnu površinu , jednostavnu za održavanje,

visoki sjaj , koji kupatilu daje luksuzan izgled nalik staklu.

Pogledajte kako ove obloge izgledaju u kupatilu:

Vidi opis Ovaj materijal mijenja pločice u kupatilu: Nema fuga i napornog čišćenja, a izgleda luksuzno Kupatilo Kupatilo Kupatilo Kupatilo Kupatilo Kupatilo Kupatilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: wiradana9/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: phon samphors/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Artazum/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Jason Finn/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Darya Komarova/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stan Belyshev/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AlbanyCapture/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Uklapa se u svaki stil enterijera

Zahvaljujući velikom izboru boja i tekstura, kompaktne obloge bez fuga mogu da se uklope u gotovo svaki stil uređenja. Paneli u bijelim nijansama sa diskretnim šarama mermera idealni su za moderan i minimalistički prostor. Topli tonovi terakote unose rustičnu atmosferu i čine kupatilo prijatnijim.

Ljubitelji upečatljivog dizajna mogu da se odluče za modele sa efektom teraca, koji prostoru daju originalan karakter.

A da li ste videli koje slavine su ove godine u trendu za kupatila? Daju pravu dozu luksuza, evo kako izgledaju:

Vidi opis Ovaj materijal mijenja pločice u kupatilu: Nema fuga i napornog čišćenja, a izgleda luksuzno Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SashkaB/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Travel Photography 2024/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: jantsarik/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alohayose/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Remberto Nieves/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Da li se isplati ulaganje?

Iako je ugradnja solid kompaktnih obloga bez fuga obično skuplja od postavljanja pločica i zahtijeva angažovanje stručnjaka, ovaj materijal ima dug vijek trajanja i ne zahtijeva mnogo održavanja.

Površina je veoma otporna na svakodnevnu upotrebu, a sitne ogrebotine i tragovi habanja uglavnom se mogu lako ukloniti poliranjem.

Ako želite kupatilo koje izgleda elegantno, lako se čisti i ne zahtijeva stalno održavanje, završna obrada bez fuga mogla bi da bude jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera ove godine.