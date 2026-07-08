Umjesto krečenja, ovo sada svi žele da postave u dnevnoj sobi. Ako želite efekat kamena, ovo je duplo jeftinije rješenje...

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Ako planirate renoviranje doma, možda je vrijeme da zaboravite na klasične pločice i krečenje zidova. Jedan od najvećih trendova u uređenju doma u 2026. godini su dekorativni zidni paneli sa izgledom mermera, oniksa ili betona. Osim što prostoru daju luksuzan izgled, postavljaju se mnogo brže i koštaju znatno manje od prirodnog kamena.

Najpopularniji su WPC i SPC paneli ojačani ugljeničnim vlaknima. Riječ je o panelima velikog formata, najčešće dimenzija oko 280 × 110 centimetara, koji jednim komadom mogu da prekriju veliki dio zida. Zahvaljujući tome nema mnogo spojeva, pa prostor izgleda elegantnije, modernije i vizuelno prostranije.

Njihova najveća prednost je jednostavna i brza ugradnja. Paneli se lijepe direktno na zid pomoću montažnog lepka, bez fugovanja i dugog čekanja da se materijal osuši. Zid u dnevnoj sobi, kupatilu ili kuhinji moguće je završiti za samo jedan dan.

Vidi opis Zaboravite na krečenje, ovo sad svi žele da stave na zidove: Izgleda kao kamen, a košta duplo manje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Veliki plus je i njihov izgled. Modeli koji vjerno imitiraju kalakata mermer, travertin, oniks ili dekorativni beton sve češće se postavljaju iza televizora, na zidove u dnevnim sobama, hodnicima i kupatilima, gdje stvaraju efekat luksuznog enterijera.

Još jedna važna prednost je lako održavanje. Pošto nema fuga, prljavština i vlaga se mnogo teže zadržavaju, zbog čega su paneli praktično rješenje za kuhinje i kupatila.

Da li mogu da se postave u kupatilu?

Hibridni paneli otporni su na vlagu, pa se mogu postavljati u tuš-kabine, iza kade ili iznad kuhinjske radne ploče. Njihovo mineralno jezgro ne bubri u kontaktu sa vodom, a proizvođači navode da mogu da traju između 15 i 20 godina uz pravilnu upotrebu.

Osim toga, znatno su lakši od prirodnog kamena ili velikih porcelanskih ploča. Jedan panel prosječno teži oko 17 kilograma, pa su pogodni i za montažu na zidove od gips-kartonskih ploča.

Koje su mane?

Iako imaju mnogo prednosti, ovi paneli nisu bez nedostataka. Najčešća zamjerka odnosi se na njihov izgled iz neposredne blizine. Sa nekoliko metara udaljenosti veoma vjerno podsećaju na prirodni kamen, ali pri jakom dnevnom svjetlu može se primijetiti da je riječ o štampanom dekoru.

Montaža takođe zahtijeva preciznost. Za sječenje panela potrebni su odgovarajući alati kako bi ivice bile uredne, pa početnicima postavljanje može predstavljati izazov.

Važno je znati i da paneli ne bi trebalo da budu u direktnom kontaktu sa otvorenim plamenom. Zato je iza gasnog šporeta neophodno postaviti dodatnu zaštitu ili odabrati drugi materijal.

Paneli ili keramičke pločice – šta je bolji izbor?

Ako želite brzo renoviranje bez velikih građevinskih radova, dekorativni paneli su odlična opcija. Postavljaju se znatno brže od pločica, nema fugovanja, a cijeli prostor dobija moderan izgled.

S druge strane, keramičke pločice i dalje imaju prednost kada je riječ o dugotrajnosti. Kvalitetna keramika može trajati više od 30 godina, dok se životni vijek panela procenjuje na oko 15 do 20 godina.

Kada je cijena u pitanju, paneli su znatno povoljniji od prirodnog mermera, oniksa ili sinterovanog kamena. Dodatna ušteda je mogućnost da ih, uz malo iskustva, postavite i sami.

Da li se isplate?

Ako želite da uz manja ulaganja potpuno promijenite izgled dnevne sobe, kupatila ili kuhinje, dekorativni zidni paneli mogu biti veoma dobar izbor. Nude moderan izgled, jednostavno održavanje i brzu montažu, zbog čega se sve češće nalaze u savremenim stanovima.

Ipak, ukoliko vam je prioritet maksimalna otpornost i dug vijek trajanja, klasične keramičke pločice ili prirodni kamen i dalje ostaju najbolje rješenje.