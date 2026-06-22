Koja boja zida čini prostor većim? Dizajneri enterijera otkrivaju zašto je topla bijela najbolji izbor za male stanove i tamne prostorije.

Izvor: Procreators/Shutterstock

Topla bijela boja reflektuje svjetlost i čini prostor vizuelno većim.

Najbolji efekat postiže se kada su zidovi i plafon u istoj nijansi.

Ogledala, svijetao namještaj i manje dekoracije dodatno povećavaju osjećaj prostranosti.

Mali stanovi i prostorije sa manje prirodnog svjetla često djeluju skučeno, bez obzira na to koliko su uredni i funkcionalni. Ipak, stručnjaci za uređenje enterijera ističu da nije uvijek potrebno rušiti zidove ili kupovati novi namještaj kako bi prostor djelovao veće.

Ponekad je dovoljno odabrati pravu boju zidova.

Prema riječima dizajnera enterijera, jedna nijansa već godinama zauzima posebno mjesto kada je riječ o vizuelnom povećanju prostora – topla bijela boja.

Zašto bijela boja čini da prostor izgleda veće?

Svijetle nijanse reflektuju prirodnu i vještačku svjetlost, zbog čega prostorija djeluje prostranije, svjetlije i prozračnije.

Za razliku od tamnih tonova, koji vizuelno "zatvaraju" prostor, bijela boja stvara utisak otvorenosti i briše oštre granice između zidova i plafona.

Posebno se preporučuje za:

male stanove

uske hodnike

dnevne sobe sa malo prirodnog svetla

kuhinje manje kvadrature

kupatila bez prozora

Nije svaka bijela nijansa isti izbor

Dizajneri upozoravaju da čisto bijela boja ponekad može djelovati hladno i sterilno. Zbog toga prednost daju toplim nijansama bijele sa blagim bež, krem ili sivim podtonovima. Ove nijanse unose toplinu u prostor, a istovremeno zadržavaju osjećaj prostranosti.

Ako želite dodatni efekat, istom nijansom okrečite i plafon. Na taj način granice između površina postaju manje uočljive, pa prostor izgleda više i šire.

Pogledajte i koje su moderne tehnike na zidovima:

Vidi opis Jedna boja zida čini da prostor izgleda veće: Dizajneri je preporučuju za male stanove Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OmiStudio/Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Hotel Art Photography/Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Ann Bulashenko/Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Molodid Studio/Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Islam stock photo seller/Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Sanatana/Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kako još možete vizuelno povećati prostor?

Pravilno odabrana boja zida daje najbolje rezultate kada se kombinuje sa nekoliko jednostavnih trikova.

Birajte namještaj svjetlijih tonova

Komadi namještaja u bijeloj, bež ili svijetlosivoj boji dodatno pojačavaju utisak prostranosti.

Oslobodite prostor od suvišnih detalja

Previše dekoracije, sitnica i glomaznog namještaja stvara osjećaj prenatrpanosti.

Minimalizam je jedan od najefikasnijih načina da prostor "prodiše".

Koristite ogledala

Velika ogledala reflektuju svjetlost i stvaraju optičku iluziju većeg prostora.

Najbolje ih je postaviti naspram prozora ili izvora svetlosti.

Pogledajte kako izgledaju Malted ogledala koja su veoma popularna u ovoj godini:

Vodite računa o zavesama

Lagane, prozračne zavjese koje se postavljaju od plafona do poda mogu učiniti da prostorija izgleda viša.

Zavese sa karnerima su sada popularne, pogledajte kako izgledaju:

Vidi opis Jedna boja zida čini da prostor izgleda veće: Dizajneri je preporučuju za male stanove Zavese sa karnerima Zavese sa karnerima Zavese sa karnerima Zavese sa karnerima Zavese sa karnerima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: hxdbzxy/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pawellpi_photo/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: DS Tkachuk/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: kunmom/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Rendi Bambang Prasetyo/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Prava boja zida mijenja cijeli utisak prostora

Ako želite da vaš dom izgleda veće bez velikih ulaganja i renoviranja, promjena boje zidova može biti najjednostavnije i najpovoljnije rješenje.

Topla bijela nijansa, uz dobar raspored namještaja i nekoliko pametnih trikova, može učiniti da i najmanji prostor djeluje svjetlije, prostranije i prijatnije za boravak.