Paradajz vam cvjeta, ali ne daje plodove: Evo zbog čega bogati rod uporno izostaje

Biljka često veoma jasno pokazuje šta joj ne odgovara, ali treba umjeti prepoznati te znakove.

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Paradajz cvjeta, ali ne daje plodove? Uzrok mogu biti temperatura, zalivanje, đubrenje, slab protok vazduha ili loše oprašivanje. Ponekad je riječ i o međusobno povezanim faktorima.

Razloge zbog kojih se cvetovi paradajza ne oprašuju i ne daju plodove možemo podijeliti u dvije osnovne grupe. U prvoj su faktori okoline, poput naglih promena temperature, hladnih noći ili dugotrajnih vrućina. Na njih baštovan teško može da utiče, piše Moje vrijeme. U drugoj su greške u uzgajanju koje se mogu prepoznati i ispraviti, od zalivanja i đubrenja do preguste sadnje i slabog protoka vazduha.

Odbacivanje cvjetova prije nego što se na njima formiraju plodovi je simptom biljke pod stresom i može imati nekoliko uzroka. Najčešći su oscilacije temperature (posebno nagla zahlađenja i previše svježe noći), nedostatak vode, neravnoteža hranljivih materija i napad insekata. Većina sorti zahtijeva noćne temperature više od 10°C. U suprotnom će odbaciti cvjetove prije nego što dođe do oplodnje. Nagli prodor hladnog vazduha može biti krivac, a vremenski uslovi i klima su, naravno, faktori van vaše kontrole. Međutim, ubuduće možete zaštititi biljke kada se najavljuju hladne noći. Takođe, možete posaditi rasad paradajza nešto kasnije kako biste bili sigurni da neće odbacivati cvjetove ili možete pokušati sa uzgojem paradajza u plastenicima.

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Ako je temperatura povoljna, sledećeg krivca treba tražiti u nedovoljnom zalivanju, a zatim i u neadekvatnom đubrenju. Svim biljkama je potrebna voda, azot, fosfor i kalijum, kao i niz mikroelemenata. Premalo azota ili premalo kalijuma mogu uzrokovati opadanje cvjetova. Ali i previše azota vodi ka preteranom rastu lisne mase na štetu cvjetova i plodova.

Nedostatak oprašivača

Još jedan razlog zbog kojeg cvjetovi mogu otpasti pre formiranja ploda jeste nedostatak oprašivanja ili loše oprašivanje. Paradajz je prvenstveno biljka koju oprašuje vjetar, ali i insekti značajno pomažu. Zato je za dobro oprašivanje važan dobar protok vazduha oko biljke, pa biljke koje rastu previše zbijeno daju slabiji rod. Uklonite zaperke, obezbijedite paradajzu dovoljno vazduha i vjetra. Pored toga, formiranje plodova biće bolje ako obezbijedite prisustvo dovoljnog broja oprašivača, poput medonosnih i divljih pčela. Napravite takozvane hotele za insekte u bašti i izbjegavajte pesticide kako ne biste otrovali pčele i bumbare.

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Ručno oprašivanje

Ako uzgajate paradajz u zatvorenom prostoru, poput plastenika ili staklenika, veliki problem mogu predstavljati nedostatak oprašivača i vjetra. Tada možete pribegavati ručnom oprašivanju. Neki baštovani redovno protresaju biljke kako bi se oslobodio polen i omogućilo strujanje vazduha, dok drugi prenose polen na tučak pomoću štapića za uši ili mekane četkice. Jednostavnije tehnike za poboljšanje rezultata uključuju obezbjeđivanje dobrog protoka vazduha i ventilacije ili kupovinu uzgojenih oprašivača koji se puštaju u zatvorene plastenike ili staklenike.