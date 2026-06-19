Pokošena trava nije otpad: Iskusni baštovani znaju kako da je super iskoriste

Zašto ne treba da bacate pokošenu travu? Iskusni baštovani imaju super trikove da je iskoristite maksimalno u bašti i dvorištu...

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Mnogi nakon košenja travnjaka pokošenu travu smatraju otpadom, ali iskusni baštovani znaju da ona može biti veoma korisna u domaćinstvu i bašti.

U ruralnim sredinama pokošena trava se često koristi za ishranu stoke, ali njena primjena je mnogo šira. Može poslužiti kao prirodno đubrivo, kvalitetan malč, pa čak i kao sastojak za proizvodnju komposta.

Prirodni malč koji čuva vlagu

Jedna od najčešćih namjena pokošene trave jeste malčiranje biljaka. Sloj trave pomaže zemljištu da duže zadrži vlagu, čak i tokom najtoplijih ljetnjih dana, što smanjuje potrebu za čestim zalivanjem i doprinosi uštedi vode.

Stručnjaci preporučuju da se pokošena trava rasporedi oko cvijeća, povrtarskih kultura ili ispod voćaka i ukrasnog drveća. Važno je da sloj malča ne bude deblji od četiri centimetra, jer u suprotnom može doći do truljenja i pojave neprijatnih mirisa.

Prirodno đubrivo bogato hranljivim materijama

Pokošena trava predstavlja organsko đubrivo koje sadrži azot, fosfor i kalijum – tri ključna elementa neophodna za pravilan rast i razvoj biljaka. Kako se razgrađuje, postepeno oslobađa hranljive materije i obogaćuje zemljište.

„Recikliranje trave“ za zdraviji travnjak

Pojedini stručnjaci preporučuju da se sitni ostaci pokošene trave ostave na travnjaku nakon košenja. Ova praksa, poznata kao „recikliranje trave“, može da obezbijedi čak do 25 odsto sezonskih potreba travnjaka za azotom, čime se smanjuje potreba za dodatnim đubrenjem.

Odličan dodatak kompostu

Pokošena trava je i veoma dobar materijal za kompostiranje. Najbolje rezultate daje kada se miješa sa takozvanim smeđim materijalima, poput piljevine, suvog lišća ili papira, u odnosu 1:3.

U galeriji ispod pogledajte kako travnjak može da bude glavni ukras u bašti!

Važno je da se svježa trava uvijek kombinuje sa drugim organskim materijalima kako bi se spriječilo stvaranje neprijatnog mirisa i sluzave mase. Nakon tri do šest mjeseci dobija se kvalitetan kompost koji poboljšava strukturu i plodnost zemljišta.

Pomaže u suzbijanju korova

Malč od pokošene trave stvara zaštitni sloj koji otežava klijanje sjemena korova. Ova metoda posebno je korisna u povrtnjacima, gdje se često izbjegava upotreba hemijskih sredstava za uništavanje korova.

(Lepa i srećna/Mondo)