Da li se trava kosi ujutru ili uveče? Većina ljudi griješi, a zbog toga možete uništiti travnjak

Da li je bolje kositi travu ujutru ili uveče? Stručnjaci otkrivaju kada je idealno vreme za košenje i kako da travnjak bude gust i zdrav.

Vrijeme košenja trave utiče na njen izgled, gustinu i oporavak

Mokar travnjak i loši vremenski uslovi mogu oštetiti travu

Pravilno održavanje u proljeće doprinosi zdravom i bujnom rastu

Proljeće je period intenzivnih radova u dvorištu, a redovno košenje trave jedan je od najvažnijih koraka za lijep i njegovan travnjak. Ipak, mnogi ne znaju da nije svejedno ni kada kosite travu, ni po kakvom vremenu to radite.

Stručnjaci upozoravaju da doba dana i vremenski uslovi mogu značajno uticati na izgled i zdravlje travnjaka.

Prvo košenje trave poslije zime često pravi problem

Mnogi vlasnici dvorišta nisu sigurni kada je pravo vrijeme za prvo košenje, a iskusni baštovani savjetuju da se više prati stanje travnjaka i vremenska prognoza nego sam kalendar.

Važno je da dnevna temperatura bude iznad 5 do 7 stepeni, kao i da zemlja bude suva. Košenje po hladnom vremenu, tokom mraza ili na mokroj zemlji može oštetiti travu i korijen.

Trava bi prije prvog košenja trebalo da dostigne najmanje 6 centimetara visine, a idealno između 7 i 10 centimetara. Takođe, prvo proljećno košenje treba da bude blago, na visinu od oko 5 do 6 centimetara.

Prije košenja preporučuje se i uklanjanje suvih ostataka i filca iz travnjaka kako bi trava lakše rasla.

Da li je bolje kositi travu ujutru ili uveče?

Pored redovnog održavanja, veoma su važni i vrijeme dana i vremenski uslovi tokom košenja.

U proljeće travu ne bi trebalo kositi dok je mokra od rose ili kiše. Najbolje je izabrati suv dan sa umjerenim temperaturama i bez jakog sunca, jer jaka vrućina može isušiti travu.

Stručnjaci navode da je idealno vrijeme za košenje u popodnevnim satima, između 16 i 18.30 časova. Tada je trava elastična, otpornija i ima dovoljno vremena da se oporavi prije noći.

Ako travu kosite oko podneva, važno je da je rosa potpuno nestala i da sunce nije prejako.

Optimalna temperatura za proljećno košenje je između 7 i 10 stepeni, jer tada trava najbrže raste. Tokom proljeća travnjak često treba kositi na svakih pet do sedam dana.