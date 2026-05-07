Da li se trava kosi ujutru ili uveče? Većina ljudi griješi, a zbog toga možete uništiti travnjak

Da li je bolje kositi travu ujutru ili uveče? Stručnjaci otkrivaju kada je idealno vreme za košenje i kako da travnjak bude gust i zdrav.
- Vrijeme košenja trave utiče na njen izgled, gustinu i oporavak
- Mokar travnjak i loši vremenski uslovi mogu oštetiti travu
- Pravilno održavanje u proljeće doprinosi zdravom i bujnom rastu
Proljeće je period intenzivnih radova u dvorištu, a redovno košenje trave jedan je od najvažnijih koraka za lijep i njegovan travnjak. Ipak, mnogi ne znaju da nije svejedno ni kada kosite travu, ni po kakvom vremenu to radite.
Stručnjaci upozoravaju da doba dana i vremenski uslovi mogu značajno uticati na izgled i zdravlje travnjaka.
Prvo košenje trave poslije zime često pravi problem
Mnogi vlasnici dvorišta nisu sigurni kada je pravo vrijeme za prvo košenje, a iskusni baštovani savjetuju da se više prati stanje travnjaka i vremenska prognoza nego sam kalendar.
Važno je da dnevna temperatura bude iznad 5 do 7 stepeni, kao i da zemlja bude suva. Košenje po hladnom vremenu, tokom mraza ili na mokroj zemlji može oštetiti travu i korijen.
Trava bi prije prvog košenja trebalo da dostigne najmanje 6 centimetara visine, a idealno između 7 i 10 centimetara. Takođe, prvo proljećno košenje treba da bude blago, na visinu od oko 5 do 6 centimetara.
Prije košenja preporučuje se i uklanjanje suvih ostataka i filca iz travnjaka kako bi trava lakše rasla.
Da li je bolje kositi travu ujutru ili uveče?
Pored redovnog održavanja, veoma su važni i vrijeme dana i vremenski uslovi tokom košenja.
U proljeće travu ne bi trebalo kositi dok je mokra od rose ili kiše. Najbolje je izabrati suv dan sa umjerenim temperaturama i bez jakog sunca, jer jaka vrućina može isušiti travu.
Stručnjaci navode da je idealno vrijeme za košenje u popodnevnim satima, između 16 i 18.30 časova. Tada je trava elastična, otpornija i ima dovoljno vremena da se oporavi prije noći.
Ako travu kosite oko podneva, važno je da je rosa potpuno nestala i da sunce nije prejako.
Optimalna temperatura za proljećno košenje je između 7 i 10 stepeni, jer tada trava najbrže raste. Tokom proljeća travnjak često treba kositi na svakih pet do sedam dana.