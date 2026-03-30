Posadio sjemenku paradajza iz pljeskavice: Evo šta je izraslo u bašti poslije tri mjeseca (Video)

Na prvi pogled djelovalo je da je ishod ovog eksperimenta unaprijed poznat, ali stvari su krenule potpuno neočekivanim tokom.

Svako od nas se bar jednom zapitao šta se zapravo krije iza brze hrane. Navikli smo da obroke iz restorana brze hrane doživljavamo kao nešto vještačko, a posebnu sumnju često izaziva povrće. Mnogima se čini da njegov kvalitet nije na zavidnom nivou. Jedan američki bloger i baštovan, Džejms Pridžioni, odlučio je da razbije ovaj stereotip i sprovede jednostavan, ali iznenađujući eksperiment.

Umjesto da samo nagađa, odlučio je da zasadi sjemenke paradajza iz čizburgera. Pažljivo je izvadio dvije sitne semenke iz paradajza. Prije sadnje ih je očistio od ljepljive opne kako bi lakše proklijale. Istovremeno, iz radoznalosti, u drugu saksiju je stavio i cijeli komad paradajza, bez vađenja sjemenki.

Rezultati su stigli brže nego što je očekivao. Već nakon nedjelju dana pojavili su se prvi zeleni izdanci. Pridžioni priznaje da je bio spreman na neuspjeh, ali su obe varijante, i očišćene semenke i komad paradajza, uspješno nikle.

Kada su biljke ojačale, presadio ih je u različite posude. Jedna je završila u bašti, na otvorenom, dok je druga ostala u običnoj plastičnoj kanti. Redovno ih je njegovao. Uklanjao je oštećene listove, postavljao potpore i dodavao malč. Kako kaže, sve je rađeno bez ikakve hemije, u sasvim uobičajenim uslovima.

Šta je zapravo izraslo?

Rezultat je nadmašio sva očekivanja. Poslije tri meseca biljke su izgledale bujno i snažno, prepune plodova. Posebno se istakla ona koja je rasla u zemlji, grane su bile doslovno prepune paradajza. Biljka iz kante sazrela je nešto brže zbog ograničenog prostora, ali je takođe dala odličan rod.

Najveće iznenađenje uslijedilo je prilikom berbe. Umjesto krupnih, okruglih paradajza kakvi se obično nalaze u burgerima, izrasli su izduženi, mesnati i veoma slatki plodovi. Bloger je primijetio da su čak i kupovne sjemenke iste sorte dale slabije rezultate u poređenju sa ovim "neočekivanim" biljkama.

U svom videu, Džejms nije krio iznenađenje. Nije pozivao ljude da trče po sadni materijal u restorane brze hrane, već je jednostavno zaključio da je priroda jača nego što mislimo, čak i tamo gdje to najmanje očekujemo.

Pogledajte cijeli proces:

Američki bloger snimio je ceo proces - kako sadi seme paradajza iz pljeskavice do rezultata. Izvor: YouTube/The Gardening Channel With James Prigioni

