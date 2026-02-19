logo
Pospite ovaj začin po svojoj bašti u februaru: Košta zanemarljivo, a važnije je nego što mislite

Izvor Lepa i srećna
0

Zimi ptice teško pronalaze hranu, ali jednostavan trik sa čili paprikom može spriječiti da je pojedu vjeverice i glodari. Saznajte čime i kako pravilno hraniti ptice tokom zime.

Zašto se paprika posipa po bašti u februaru Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Tokom hladnih zimskih mjeseci mnoge ptice sve teže pronalaze hranu u prirodi. Zemlja je često zaleđena ili prekrivena snijegom, insekti su rijetki, a dostupnost sjemena i plodova znatno je smanjena.

Zbog toga se ptice u velikoj mjeri oslanjaju na bašte i dvorišta kao dodatni izvor hrane. Posljednjih decenija broj insekata i prirodnih staništa opada, što utiče i na populacije ptica. Zato se sve češće preporučuje da im tokom zime ostavljamo hranu i to mješavinu sjemenki, kikirikija, sušenih ili živih larvi, kao i voće poput jabuka i krušaka.

Međutim, postoji čest problem: hranu ne pojedu samo ptice. Vjeverice, glodari i druge životinje brzo je pronađu i često pojedu prije nego što oni kojima je namijenjena uopšte stignu.

Blago posipanje hrane čili ili ljutom paprikom može pomoći da hrana ostane dostupna samo pticama.

Ptice nemaju receptore za kapsaicin, supstancu koja izaziva osjećaj ljutine, pa im začinska paprika ne smeta. S druge strane, sisari osjećaju peckanje i uglavnom je izbjegavaju. Eto jednostavnog trika koji možete da primijenite i da budete sigurni da će hranu pojesti samo ptičice, piše Žena.

Na taj način:

  • ptice i dalje mogu normalno da jedu

  • druge životinje prestaju da kradu hranu

  • smanjuje se rasipanje hrane tokom zime

Čili paprika
Izvor: Igor Normann/Shutterstock

Čime sve možete da hranite ptice

Najbolje je pticama ponuditi raznovrsnu hranu:

  • sjemenke i kikiriki

  • sušene larve insekata

  • komadiće jabuke ili kruške, naročito prezrele

  • male količine kuvanog pirinča ili peciva, ali samo povremeno

Da biste postigli ono što želite, da nahranite ptice koje zimi teško dolaze do "ručka", važno je da hrana bude svježa i da se redovno mijenja, naročito tokom vlažnog vremena.

bašta

