Pospite ovaj začin po svojoj bašti u februaru: Košta zanemarljivo, a važnije je nego što mislite

Zimi ptice teško pronalaze hranu, ali jednostavan trik sa čili paprikom može spriječiti da je pojedu vjeverice i glodari. Saznajte čime i kako pravilno hraniti ptice tokom zime.

Tokom hladnih zimskih mjeseci mnoge ptice sve teže pronalaze hranu u prirodi. Zemlja je često zaleđena ili prekrivena snijegom, insekti su rijetki, a dostupnost sjemena i plodova znatno je smanjena.

Zbog toga se ptice u velikoj mjeri oslanjaju na bašte i dvorišta kao dodatni izvor hrane. Posljednjih decenija broj insekata i prirodnih staništa opada, što utiče i na populacije ptica. Zato se sve češće preporučuje da im tokom zime ostavljamo hranu i to mješavinu sjemenki, kikirikija, sušenih ili živih larvi, kao i voće poput jabuka i krušaka.

Međutim, postoji čest problem: hranu ne pojedu samo ptice. Vjeverice, glodari i druge životinje brzo je pronađu i često pojedu prije nego što oni kojima je namijenjena uopšte stignu.

Blago posipanje hrane čili ili ljutom paprikom može pomoći da hrana ostane dostupna samo pticama.