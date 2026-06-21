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Mali stan od 40 kvadrata sa dvije sobe: Luksuzni enterijer za male pare

Mali stan od 40 kvadrata sa dvije sobe: Luksuzni enterijer za male pare

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Kako je mali stan od 40 kvadrata sa dve sobe pretvoren u otvoren, topao i multifunkcionalan prostor

Adaptacija stana od 40 kvadrata: Kako srušiti zidove i dobiti funkcionalan i prostran dom Izvor: Youtube / Gaby Garciia
  • Uklanjanjem zidova i vrata kuhinja, terasa i vešeraj postaju jedinstven prostor.
  • Pametnom podjelom između spavaće zone i radnog kutka dobijena je još jedna, mada mala prostorija.
  • Detalji koji čine razliku su, na primjer, skrivena ostava u dnevnoj sobi, LED ivica na uzglavlju, panel od letvica i osvjetljeno ogledalo u kupatilu.

Mali stan od 40 kvadrata je, zahvaljujući vještoj adaptaciji, postao enterijer koji odiše širinom, fluidnošću i pametnim rješenjima za odlaganje.

Od samog početka renoviranja stana bilo je jasno da je ključ u otvorenosti prostora. Zato su uklonjene sve barijere – zidovi, balkonska vrata i vizuelne prepreke – kako bi se kuhinja, terasa i mali vešeraj stopili u jednu cjelinu. Rezultat je stan koji djeluje prostranije nego što kvadratura govori.

Još jedna važna intervencija bila podjela spavaće sobe i radnog kutka, namještajem po mjeri koji i razdvaja i povezuje prostore, organizuje odlaganje i čuva lakoću rasporeda. Dominira drvo, a neutralni tonovi na zidovima služe kao pozadina, dok pojedini akcenti unose karakter – poput ulaznih vrata u upečatljivoj boji ili kuhinjskog zida čiji dezen podsjeća na zvjezdane motive.

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Među najljepšim rješenjima u ovom projektu izdvajaju se dnevna soba sa ugaonim elementom pravljenim po mjeri, koji diskretno funkcioniše kao mini ostava, čuvajući red i estetiku prostora.

U spavaćoj sobi pažnju privlači tapacirano uzglavlje nica a LED profilom, koja unosi toplinu i savremeni akcenat. Radni kutak je zamišljen kao home office sa panelom od drvenih letvica i specijalno dizajniranom metalnom policom, dok je kupatilo osmišljeno do najsitnijih detalja – od osvjetljenog ogledala do funkcionalnog namještaja po meri koji čini prostor praktičnim i elegantnim.

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Prije i poslije reforme razlika je ogromna: nekada skučen stan sada odiše prostranošću, fluidnošću i toplinom, a svaki detalj ima svoju funkciju i estetsku ulogu. Pogledajte ga u galeriji slika.

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Tagovi

stan uređenje doma enterijer renoviranje

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