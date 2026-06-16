Stan od samo 40 kvadrata u koji staje sve: Pogledajte genijalna rješenja dizajnera koja svi žele da kopiraju

Kako urediti mali stan bez kompromisa? Pogledajte kako je enterijer od 40 kvadrata na Vračaru pretvoren u funkcionalan i elegantan prostor uz nameštaj po meri i pametna rešenja.

Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio

Stan od 40 kvadrata na Vračaru uređen je tako da maksimalno iskoristi svaki centimetar prostora.

Nepravilna osnova, ogledala i namještaj po mjeri pretvoreni su u prednosti enterijera.

Prirodni materijali, Calacatta Viola mermer i pametna rješenja za odlaganje dali su stanu upečatljiv karakter.

Glavni koncept projekta uređenja enterijera stana od 40 kvadratnih metara bio je maksimalno iskorištavanje male kvadrature, bez kompromisa po pitanju komfora i karaktera prostora.

Inspiracija Inka Studia je proistekla iz geometrije stana – trapezasta osnova, krivine i kosine arhitektama su postale alat, a ne ograničenje.

Izazovi male kvadrature i nepravilne osnove

Najveći izazovi bili su upravo nepravilna osnova i mala površina, ali i potreba klijenta za velikim skladišnim prostorom.

Uz ispunjenje ovih zahtjeva ključno je bilo zadržati vizuelnu čistoću ambijenta, uprkos svim funkcionalnostima koje je trebalo obezbijediti.

Stan je podijeljen na jasno definisane, ali vizuelno povezane segmente.

Dnevna zona je otvorenog plana i obuhvata boravak, trpezarijski dio sa malim stolom integrisanim u kuhinjski pult i kompletno opremljenu kuhinju, iz koje se izlazi na terasu.

Promišljenim uklapanjem svih elemenata stvoren je kompaktan dnevni ambijent cirkularne strukture, u kome je kretanje fluidno i lako.

Velike ogledalske površine stvaraju utisak dubine prostora i vizuelno ga uvećavaju.

Stan od 40 kvadrata

Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio

Prirodni materijali i upečatljivi detalji

Materijali za enterijer birani su prema kvalitetu, trajnosti, taktilnosti i vizuelnom identitetu, a ne trendu.

Osim nameštaja koji je rađen po mjeri, farbanog medijapana i slojeva tekstila, poseban materijal koji se u većoj i manjoj mjeri proteže kroz čitav stan jeste Calacatta Viola mermer, čije šare predstavljaju snažan i veoma upečatljiv detalj prostora.

Pretežno neutralna paleta prirodnih boja obogaćena je izražajnim kolorističkim akcentima.

Meke, zaobljene forme, zavese i draperije, tepisi i ostali tekstil doprinose slojevitosti i utiču na poboljšanje akustike. Svaki estetski element ima i funkcionalno opravdanje.

Oblik namještaja, izbor materijala i ogledala nisu dekoracija, već sredstvo za bolju komunikaciju, kretanje i percepciju prostora.

Osvjetljenje je riješeno kombinacijom ambijentalne, funkcionalne i akcentne rasvjete, u cilju prilagođavanja različitim režimima korišćenja.

Odvojena noćna zona sa mnogo prostora za odlaganje

Izdvojenu noćnu zonu čini prostrana spavaća soba, čija je nepravilna osnova iskorišćena za projektovanje garderobera i prostora za odlaganje.

Estetski izraz ove prostorije prati načela uspostavljena u dnevnom boravku, uz noćni stočić od pomenutog mermera, izrađen posebno za ovu sobu i velike površine pokrivene ogledalima.

Pogledajte sve detalje ovog malog, ali vrlo praktičnog stana:

Vidi opis Stan od samo 40 kvadrata u koji staje sve: Pogledajte genijalna rješenja dizajnera koja svi žele da kopiraju Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Stan od 40 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Matija Bulajić / Inka Studio Br. slika: 10 10 / 10

Mali stan sa velikim identitetom

Zahvaljujući otvorenosti, dobroj saradnji i poverenju klijenta, enterijer je u potpunosti realizovan u skladu s projektom, bez odstupanja, piše SuperProstor.

Ovaj stan predstavlja dokaz da mala kvadratura može imati snažan identitet, visoku funkcionalnost i arhitektonski integritet.