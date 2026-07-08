Kako da mali stan od 36 kvadrata izgleda duplo veći? Kad se ovako postave ogledala, efekat je nevjerovatan

Umjesto rušenja zidova, izvedena je optička iluzija u malom stanu. Pogledajte dizajnerska rješenja koja čine 36 kvadrata vizuelno duplo većim.

Izvor: Youtube / Svetlana Borisova

Postavljanje kuhinjskih elemenata u dvije paralelne linije maksimizuje prostor za odlaganje, eliminiše nepristupačne uglove i prirodno pregrađuje zonu za kuvanje od dnevnog boravka.

u dvije paralelne linije maksimizuje prostor za odlaganje, eliminiše nepristupačne uglove i prirodno pregrađuje zonu za kuvanje od dnevnog boravka. Strateškim pozicioniranjem i nadovezivanjem velikih ogledala u hodniku, dnevnoj i spavaćoj sobi, reflektuje se svjetlost i vizuelno duplira stvarnu kvadraturu stana.

u hodniku, dnevnoj i spavaćoj sobi, reflektuje se svjetlost i vizuelno duplira stvarnu kvadraturu stana. Korišćenje istih boja zavjesa u svim prostorijama i ponavljanje zaobljenih, geometrijskih detalja na nameštaju vizuelno povezuje stan u jednu prostranu i skladnu cjelinu.

U malom stanu od 36 kvadrata, prostor je vizuelno dupliran zahvaljujući pametnom rasporedu i jednoj vješto izvedenoj optičkoj varci.

Baza stana – podovi, tapete i vrata – zadržana je u svedenom, neutralnom stilu, dok je fokus prebačen na namještaj u bijelim tonovima i zidove u nježnoj bež-plavoj kombinaciji. Međutim, ono što ovaj stan čini prostranim jesu strateški postavljena ogledala i nekonvencionalan raspored u kuhinji.

Uobičajeno rjješenje za male prostore je ugaona kuhinja, ali ona često „pojede“ uglove koji postanu nefunkcionalni. Ovde je primjenjen potpuno drugačiji pristup.

Sa jedne strane nalazi se blok sa ugradnim frižiderom, rernom i mikrotalasnom, dok su naspram njega radna površina, sudopera i mašina za sudove. Između ova dva dijela ostavljen je komotan prostor od 120 centimetara, što omogućava nesmetano kretanje, a istovremeno prirodno zonira kuhinju od dnevnog boravka bez podizanja pregradnih zidova.

Najefektniji potez u cijelom stanu je upotreba velikih ogledala koja stvaraju iluziju beskonačnosti:

U predsoblju: Na ulazna vrata montirano je namjensko ojačano ogledalo sa špijunkom, a odmah pored, na zidu iznad komode za obuću, postavljeno je još jedno.

Na ulazna vrata montirano je namjensko ojačano ogledalo sa špijunkom, a odmah pored, na zidu iznad komode za obuću, postavljeno je još jedno. Prelazni zid: Kako bi se sakrio blagi estetski prelaz i dubina kuhinjskog ormara u odnosu na zid, na tom mjestu je okačeno veliko ogledalo u crnom ramu.

Kada se pogleda iz hodnika, ova tri ogledala se nadovezuju jedno na drugo. Ona reflektuju svetlost i suprotne uglove prostorija, čime hodnik i dnevna zona dobijaju dubinu i takozvani „x2“ efekat.

mali stan od 36 kvadrata sa ogledalima

Izvor: Youtube / Svetlana Borisova

Umjesto televizora, u spavaćoj sobi je iznad prostrane komode postavljeno još jedno veliko ogledalo koje odražava svetlost sa prozora i vizuelno širi sobu od devet kvadrata. Krevet sa mehanizmom za podizanje obezbeđuje ogroman skriveni prostor za odlaganje, što je ključno za male stanove.

mali stan od 36 kvadrata sa ogledalima

Izvor: Youtube / Svetlana Borisova

U kupatilu je primijenjen isti recept – masivno ogledalo preko celog zida čini da prostorija deluje prostrano i luksuzno. Svi tehnički elementi, poput veš-mašine i vertikalnog plitkog ormara za hemiju, ugrađeni su u niše kako bi podne površine ostale maksimalno prohodne.

Kroz cijeli stan provučeni su i sitni geometrijski detalji (zaobljene ivice komoda, reljefni paneli i sferna rasvetna tijela) koji daju estetski kontinuitet, dok dugačke zavese u istoj plavoj nijansi i u dnevnoj i u spavaćoj sobi savršeno povezuju cijeli enterijer u jednu veliku, prozračnu cjelinu. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.