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Zaboravite ova pravila za uređenje kuhinje: Potpuno su zastarjela, nova 3 trenda otvaraju prostor

Zaboravite ova pravila za uređenje kuhinje: Potpuno su zastarjela, nova 3 trenda otvaraju prostor

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Tradicionalna pravila o savršenom rasporedu i bijelim elementima polako odlaze u prošlost. Evo kako da kreirate kuhinju koja je ljepša, prostranija i bolje prilagođena modernom životu.

Novi trendovi uređenja kuhinje Izvor: Shutterstock
  • Zaboravite na „kuhinjski trougao“. Umjesto robovanja starom pravilu o rasporedu sudopere, šporeta i frižidera, kuhinju treba dijeliti na praktične radne zone, baš kao u profesionalnim restoranima.
  • Masivna, blok-ostrva često guše prostor i ometaju kretanje. Važno je prilagoditi dimenzije prostoru, a uži stolovi ili ostrva sa nogarima vizuelno otvaraju kuhinju.
  • Bijela boja više nije jedini „siguran“ izbor. Tamni tonovi i drveni akcenti uz dobro osmišljeno osvjetljenje mogu djelovati znatno luksuznije, toplije i klasičnije od sterilnih belih elemenata.

Kada se upustimo u renoviranje ili dizajniranje kuhinje, neka pravila nam se ponavljaju kao mantra: držite se idealnog radnog trougla, birajte isključivo bijele elemente ako želite bezvremenski izgled i maksimalno iskoristite svaki centimetar za zatvorene ormariće. Međutim, moderni enterijeri pokazuju da najfunkcionalniji i najljepši prostori nastaju upravo onda kada preispitamo i srušimo te stare pretpostavke. Pravila je korisno znati da ne bismo napravili tehničku grešku, ali njihovo pametno kršenje donosi kuhinju koja ima karakter i dušu.

1. Zabluda: „Kuhinjski trougao je jedini ispravan raspored“

Decenijama je zlatni standard dizajna bio takozvani radni trougao – postavljanje sudopere, frižidera i šporeta u formaciju koja omogućava što brže kretanje između njih. Iako ovaj princip i dalje ima smisla u nekim prostorima, on ne oslikava način na koji moderne porodice danas žive i kuvaju.

moderna kuhinja
Izvor: Shutterstock

Umjesto opsesije savršenim trouglom, savremeni enterijeri se projektuju po principu radnih zona. To znači da se kuhinja dijeli na stanice: zona za pripremu hrane, zona za kuvanje, zona za čišćenje i pranje, pa čak i posebne zone za kafu ili pečenje.

kutak za kafu u kuhinji
Izvor: Shutterstock

Na ovaj način, više ljudi može da boravi i pomaže u kuhinji istovremeno, a da niko nikome ne smeta. Ponekad je pametnije izmestiti frižider ili mašinu za sudove malo dalje kako bi se dobila velika, neprekidna radna površina na glavnoj radnoj ploči.

2. Zabluda: „Što je kuhinjsko ostrvo veće, to bolje“

Kuhinjska ostrva su postala statusni simbol modernih domova, ali veće ovde ne znači uvijek i bolje. Ako je ostrvo toliko masivno da članovi porodice moraju da se kreću bočno da bi prošli pored njega, ono zapravo radi protiv vas i postaje prepreka na putu.

moderna kuhinja ostrvo
Izvor: Shutterstock

Dobar raspored prioritet daje slobodi kretanja, a ne čistoj veličini elemenata. U manjim i užim kuhinjama, tanki radni sto ili dobro dimenzionisano poluostrvo pružaju znatno bolji protok energije i saobraćaja. Takođe, umesto masivnih zatvorenih blokova do samog poda, odabir ostrva sa elegantnim nogarima nalik salonskom nameštaju može učiniti da cela kuhinja prodiše i djeluje vizuelno duplo prostranije.

U galeriji pogledajte zanimljive ideje za svijetle kuhinje.

3. Zabluda: „Vanvremenska kuhinja mora da bude bijela“

Bijele kuhinje godinama dominiraju časopisima i društvenim mrežama jer se smatraju sigurnim izborom koji nikada neće izaći iz mode. Međutim, vrijeme je da prevaziđemo ideju da je bijela jedina boja koja garantuje dugovječnost enterijera.

moderna kuhinja siva boja
Izvor: Shutterstock

Duboke, zagasite i dramatične boje na ormarićima, u kombinaciji sa dobro osmišljenom rasvetom i svetlim radnim pločama, mogu djelovati mnogo klasičnije, toplije i ušuškanije od sterilnog bjelila. Čak i u malim kuhinjama, bogati tonovi "dragog kamenja" kako danas zovu smaragd-zelenu, akvamarin-plavu ili ametist-ljubičastu, kao i tamno drvo ili crni akcenti ne moraju da zatvore prostor. Naprotiv, kada se primene s ukusom, oni stvaraju efekat luksuzne kutije za nakit – prostor deluje intimno, namjerno stilizovano i daleko od monotonog.

U galeriji pogledajte zanimljive kuhinje sa elementima u nijansama drveta.

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