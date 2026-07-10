Umjesto klasičnih ormarića u kupatilu, sada svi žele ovo: Štedi prostor, nema vlage i mnogo se lakše čisti

Zaboravite glomazne ormariće u kupatilu, jer novi trend donosi više prostora, manje vlage i lakše čišćenje.

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Moderno kupatilo danas nije samo lepo na pogled, već prije svega praktično i funkcionalno. Sve više ljudi odustaje od teških samostojećih ormarića i bira viseći namještaj, otvorene police i pametna rješenja za odlaganje. Rezultat je više slobodnog prostora, lakše održavanje i manji problemi sa vlagom.

Dizajneri enterijera ističu da su zidni ormarići i skriveni sistemi za odlaganje postali jedan od najvećih trendova u uređenju kupatila, bez obzira na njegovu veličinu.

Viseći ormarići postaju standard

Namještaj koji se montira na zid nema direktan kontakt sa podom, pa je manje izložen vlazi i produžava mu se vijek trajanja. Osim toga, ispod ormarića se ne zadržavaju voda i prašina, što značajno olakšava čišćenje.

Ovakvo rješenje posebno je korisno u manjim kupatilima, jer vidljiv pod stvara utisak većeg i prostranijeg prostora. Jedino je važno da zid može bezbjedno da nosi težinu namještaja.

Otvorene police umjesto glomaznog namještaja

Sve popularnije postaju metalne police, kao i modeli od aluminijuma ili nerđajućeg čelika. Otporni su na vlagu, lako se održavaju i kupatilu daju moderan izgled.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju kupatila sa novim trendom za ormariće!

Da prostor ne bi djelovao pretrpano, dovoljno je da na policama stoji nekoliko lijepo složenih peškira, dekorativne posude ili jedna manja biljka. Tako kupatilo izgleda uredno, a istovremeno ostaje funkcionalno.

Skriveni prostor za odlaganje pravi veliku razliku

Savremena kupatila sve češće imaju ugradne niše, visoke ormariće, fioke sa organizatorima i skrivene police. Na taj način kozmetika, sredstva za higijenu i ostale sitnice ostaju van pogleda, dok prostor izgleda urednije.

Popularna su i rješenja poput ugradnih korpi za veš i skrivenih pregrada koje omogućavaju da se maksimalno iskoristi svaki centimetar kupatila. Iako zahtevaju dobro planiranje tokom renoviranja, dugoročno donose mnogo više praktičnosti.

Moderni sistemi za odlaganje olakšavaju održavanje reda, pojednostavljuju čišćenje i štite namještaj od vlage. Uz to, kupatilo deluje elegantnije, prostranije i organizovanije.

Veliku ulogu imaju i materijali. Metal, vodootporna plastika i savremeni paneli otporniji su na vlagu od klasičnih pločastih materijala, zbog čega su sve češći izbor prilikom renoviranja kupatila.