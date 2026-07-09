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Kako dodati gust, prirodni hlad u osunčano dvorište: Ne treba da sadite drveće ni da čekate sljedeću godinu

Kako dodati gust, prirodni hlad u osunčano dvorište: Ne treba da sadite drveće ni da čekate sljedeću godinu

Autor Dušan Volaš
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Neke biljke mogu da porastu i do pet metara za samo jednu sezonu.

Kako napraviti hlad u dvorištu bez sadnje drveća i suncobrana Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ljeto je idealno za boravak napolju, ali visoke temperature često mogu da pokvare uživanje u dvorištu. Dodavanjem hlada na osunčane dijelove bašte možete značajno da rashladite prostor, učinite ga prijatnijim za porodicu i goste, ali i obezbijedite bolje uslove za biljke koje ne podnose direktno sunce.

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Izvor: Shutterstock

Evo pet jednostavnih rešenja.

Brzorastuće puzavice

Hortikulturista i pejzažni arhitekta Nejtan Hajnrih savjetuje da, ako imate pergolu ili neku konstrukciju iznad mjesta za sjedenje, posadite brzorastuće jednogodišnje puzavice.

"Ove biljke mogu da narastu između tri i pet metara za samo jednu sezonu i brzo naprave gust prirodni hlad", objašnjava on.

Među najboljim izborima izdvajaju se jutarnja slava, crnooka Suzana, mjesečev cvijet, zumbul-pasulj i kardinalska lozica. Dobra opcija su i tikve ili krastavci, koji će, osim hlada, dati i plodove.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Suncokreti

Visoki suncokreti mogu da posluže kao prirodni zid koji pravi hlad.

"Ako terasa ili dio dvorišta trpi jako popodnevno sunce sa južne ili zapadne strane, red visokih suncokreta može biti veoma praktično i dekorativno rješenje", kaže Hajnrih.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Bambusova pregrada

Ako već imate pergolu ili neku konstrukciju koja ne pruža dovoljno hlada, možete je prekriti rolnama od prirodnog bambusa. Ovakve pregrade su pristupačne, lako se postavljaju i odmah stvaraju prijatniji prostor, istovremeno štiteći od jakog letnjeg sunca.

Odrasla stabla u velikim saksijama

Za manje terase, balkone ili dvorišta, odlično rješenje mogu biti odrasla stabla otporna na sunce posađena u velike saksije. Japanski javor, patuljasta magnolija i citrusi ne samo da stvaraju hlad, već prostoru daju elegantan i prirodan izgled.

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