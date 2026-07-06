Zaboravite na popločavanje dvorišta: Svi žele kameni tepih, a evo kako se postavlja i koliko košta

Kameni tepih je novi hit u dvorištima i mnogi su zbog njega zaboravili na behaton ploče, a evo koliko košta i da li se isplati!

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Gladak, moderan i gotovo bez potrebe za održavanjem, upravo takav može biti "kameni tepih" za dvorište, odnosno prilaz od smole, koji sve češće zamjenjuje klasične behaton ploče ili popločavanje. Nekada rezervisan uglavnom za poslovne objekte, takozvani "kameni tepih", danas se sve češće viđa i u dvorištima porodičnih kuća. Vlasnike privlače moderan izgled, jednostavno održavanje i činjenica da nema šupljina u kojima rastu korov i trava.

Šta je zapravo "kameni tepih"?

Podloga od smole, poznata i kao mineralno-smolna obloga ili "kameni tepih", nastaje kombinacijom specijalne smole i sitnog dekorativnog kamenog agregata. Najčešće se koriste granit, mermer, kvarc ili drugo prirodno kamenje.

Kada se postavi, dobija se ravna, čvrsta i estetski privlačna površina koja se odlično uklapa uz moderne kuće i uređena dvorišta.

Za razliku od klasičnih behaton ploča, ovakav prilaz izgleda ujednačeno i bez vidljivih spojeva, pa se prljavština i korov mnogo teže zadržavaju. Zato se sve češće koristi ne samo za prilaze automobilima, već i za staze i terase.

Na otvorenom se uglavnom koriste poliuretanske smole, koje bolje podnose kišu, mraz, sunce i opterećenje vozila od standardnih epoksidnih smola. One su elastičnije i otpornije na temperaturne promjene.

Prednosti "kamenog tepiha"

Najveća prednost je atraktivan izgled. Kombinacija smole i prirodnog kamena daje elegantan završni sloj koji se lako uklapa uz fasadu kuće, ogradu ili baštu. Na raspolaganju su različite boje i veličine kamenčića, pa završni izgled može biti diskretan ili veoma dekorativan.

Pored estetike, važna je i praktičnost. Glatka površina olakšava čišćenje, pranje i uklanjanje snijega. Kvalitetno izveden prilaz nije klizav, ne stvara prašinu i značajno smanjuje problem korova koji se često javlja između behaton ploča.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda kameni tepih u dvorištu!

Još jedna prednost je otpornost na vremenske uslove. Dobro izveden sistem bez problema podnosi mraz, UV zračenje, so koja se koristi zimi na putevima, kao i povremeni kontakt sa uljem ili gorivom. Posebno su popularne propusne varijante koje omogućavaju kišnici da prolazi kroz površinu, čime se smanjuje zadržavanje vode i stvaranje bara.

Mane koje treba uzeti u obzir

Ovakav prilaz ne trpi improvizaciju. Najvažnija je kvalitetna podloga. Ako nije dobro pripremljena, čak i najskuplji završni materijal može vremenom da popuca ili da se odvaja. Nedostatak predstavlja i sanacija oštećenja. Kod behaton ploča dovoljno je zamijeniti nekoliko elemenata, dok je kod smole popravka znatno zahtevnija jer se novi dio često razlikuje po boji ili teksturi od stare površine. U nekim slučajevima potrebno je obnoviti veći dio prilaza.

Za mnoge investitore najveća prepreka ostaje cijena, jer je ovakav sistem uglavnom skuplji od osnovnih varijanti popločavanja.

Koliko košta "kameni tepih"?

Cijena postavljanja kamenog tepiha najčešće kreće od 60 do 100 evra po kvadratnom metru, a konačan iznos zavisi od kvaliteta smole, vrste kamenog agregata, pripreme podloge i debljine završnog sloja. U cijenu je uglavnom uključena ugradnja i materijal, dok se dodatni radovi, poput izrade nove betonske podloge ili hidroizolacije, posebno naplaćuju.

Tako, na primjer, za prilaz ili terasu površine oko 50 kvadratnih metara treba izdvojiti približno 3.000 do 4.500 evra, dok će zahtjevniji projekti sa premium materijalima biti i znatno skuplji.

Koliko dugo traje?

Kvalitetno izveden prilaz od smole može trajati 15 do 25 godina, a ponekad i duže. Dug vek zavisi od tri ključna faktora, kvaliteta materijala, stručne ugradnje i pravilno pripremljene podloge.

Redovno čišćenje i izbjegavanje agresivnih hemikalija ili oštrih alata tokom zimskog održavanja dodatno produžavaju njegov vijek.

Da li se isplati?

Ako želite moderan izgled, ravnu površinu i manje problema sa korovom, prilaz od smole može biti odličan izbor. Međutim, ukoliko su vam najvažniji niža cijena i jednostavne popravke, klasične behaton ploče i dalje predstavljaju praktičnije i ekonomičnije rješenje.