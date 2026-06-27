Bez hemije: Jeftin trik iskusnih baštovana uništava sav korov u bašti

Najbolji rezultati postižu se tokom suvog i sunčanog vremena, kada se rastvor prska direktno na listove korova.

Izvor: Shutterstock

Korovske biljke mogu potpuno da unište sav vaš trud koji ste uložili u baštu.

Jedan jeftin sastojak u 10 litara vode i uz dodatak malo sapuna može da učini čuda.

Ne smijete da preterujete, kako ne biste oštetili ostale biljke.

Mnogi baštovani godinama tragaju za jednostavnim i jeftinim načinom da se riješe korova bez upotrebe agresivnih hemikalija. Iako na tržištu postoji veliki broj preparata, jedno sredstvo koje se nalazi gotovo u svakom domaćinstvu i dalje privlači pažnju zbog svoje praktičnosti - soda bikarbona.

Prema iskustvima baštovana i savjetima koji se dijele među vrtlarima, soda bikarbona djeluje tako što isušuje biljno tkivo nakon što dospije na listove i stabljike. Vremenom biljka gubi vlagu, vene i propada. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovaj metod nema selektivno dejstvo. Soda bikarbona ne razlikuje korov od drugih biljaka, pa se mora koristiti pažljivo i isključivo na mjestima gdje se želi ukloniti neželjena vegetacija.

Za pripremu rastvora potrebna je jedna ravna kašika sode bikarbone na 10 litara vode, uz nekoliko kapi tečnog ili malo narendanog sapuna. On pomaže da se smjesa duže zadrži na površini lista i pojača efekat tretmana.

Ovakav rastvor najčešće se koristi na baštenskim stazama, u pukotinama između betonskih ploča, uz ograde, na zapuštenim dijelovima dvorišta i oko plastenika. Ne preporučuje se primjena u lejama sa povrćem, začinskim biljem ili cvjetnim zasadima.

Izvor: Shutterstock

Najbolji rezultati postižu se tokom suvog i sunčanog vremena, kada se rastvor prska direktno na listove korova. Nakon tretmana biljke ne treba zalivati, dok kiša može značajno umanjiti ili potpuno poništiti dejstvo. Kod mlađih biljaka prvi znaci propadanja mogu se pojaviti već narednog dana.

Iskustva pokazuju da je metoda najefikasnija kod mladih i nježnih korova poput mišjakinje, pepeljuge, pastirske torbice, mlade koprive i mladih izdanaka pirevine. Kod starijih i razvijenijih korova sa snažnijim korijenom postupak je često potrebno ponoviti ili biljke ukloniti ručno.

Iako je riječ o sastojku koji se svakodnevno koristi u domaćinstvu, stručnjaci savjetuju umjerenost. Prečesta upotreba sode bikarbone može uticati na sastav zemljišta i njegovu kiselost, pa se preporučuje oprez, naročito tokom velikih vrućina. Ukoliko rastvor slučajno dospije na biljke koje želite da sačuvate, potrebno ih je odmah isprati većom količinom vode.

(Lepa i srećna/Mondo)