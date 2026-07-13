Stari i zaboravljeni trend iz 90-ih ponovo se vraća u moderne domove, a dizajneri kažu da ako se lijepo iskombinuje, cijela kuća izgleda luksuznije!

Izvor: Shuterstock

Trend koji je obilježio enterijere devedesetih godina ponovo je u centru pažnje. Riječ je o hromu, sjajnoj metalnoj završnoj obradi koja je nekada krasila slavine, kvake, ručke na ormarićima i namještaj, a danas se vraća u kupatila, dnevne sobe i moderne kuhinje.

Dizajnerka enterijera Dajana Luna iz San Dijega, koja je karijeru započela upravo devedesetih, kaže da je tada hrom bio gotovo neizostavan detalj u svakom domu.

"Hrom je bio svuda. Tek kasnije sam shvatila da sam prisustvovala jednom od najvećih trendova u istoriji uređenja enterijera", ističe ona.

Prema njenim rečima, hromirane slavine, kvake, ručke na namještaju i drugi metalni detalji podjednako su se mogli videti u skromnim stanovima i luksuznim vilama.

Zašto je hrom ponovo popularan?

Dizajner Teri Fjori podseća da hrom nije nov trend. Njegova popularnost počela je još dvadesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme art deko pokreta, kada je dobio nadimak „srebro za siromašne“. Zahvaljujući pristupačnoj cijeni, mnoge porodice mogle su da unesu dašak luksuza u svoje domove bez velikih ulaganja.

Danas se hrom vraća u nešto modernijem izdanju, kao elegantan akcenat koji prostoru daje sofisticiran izgled.

Kako uklopiti hrom u moderan enterijer?

Dizajnerka Tina Ramčandani savetuje da se hrom kombinuje sa zidovima od opeke ili cigle, jer spoj industrijskih i elegantnih elemenata stvara bezvremenski izgled.

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Vidi opis Trend iz 90-ih vraća se u svaku modernu kuću: Ovo su nekada svi imali u kupatilu, a sada ga opet žele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dizajn interijera - savjeti i komentari/Neli Neli Elkasović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI Info Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI Info Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI Info Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI Info Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI Info Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI Info Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI Info Br. slika: 8 8 / 8

Kada je riječ o osvetljenju, prednost daje skulpturalnim podnim lampama i jednostavnim zidnim svetiljkama u hromiranoj završnici. Ipak, upozorava da sa ovim materijalom ne treba pretjerivati.

"Najbolje je koristiti ga kao akcenat, umjesto da svaki metalni detalj u prostoriji bude hromiran", objašnjava ona.

Najljepše boje uz hrom

Dizajnerka Loren Smit smatra da hrom najbolje izgleda uz bogate i duboke nijanse poput maslinastozelene, indigo plave, tamnosive ili boje patlidžana.

Takve boje, kaže ona, dodatno dolaze do izražaja pored reflektujuće površine hroma, dok kombinacija sa hladnim belim i sivim tonovima može učiniti prostor previše sterilnim.

Obje dizajnerke slažu se da je najbolji efekat postiže kada se hladan sjaj hroma spoji sa toplim prirodnim materijalima poput drveta, lana, gipsa ili kamena. Smit posebno izdvaja kombinaciju hroma sa somotom, moherom i tapetama od prirodnih vlakana, dok u kupatilima preporučuje spoj hromiranih detalja i rebrastog drveta, koji prostoru daje notu luksuza sa vintage šarmom.