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Malu spavaću sobu opremili kao luks apartman: Kako da vam uz francuski ležaj stane i sve drugo, a da ne bude tesno

Malu spavaću sobu opremili kao luks apartman: Kako da vam uz francuski ležaj stane i sve drugo, a da ne bude tesno

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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U ovu malu, ali komfornu spavaću sobu stale su i ukrasne police, i ormari, i toaletni stočić, pa čak i polica s knjigama i mali radni sto.

Mala spavaća soba sa francuskim ležajem Izvor: Youtube printscreen / SAMDESIGNS33
  • Ako živite na malom prostoru, ali volite da imate sve u svom domu i ne želite da se odričete udobnosti, onda morate da razmišljate mudro i praktično.
  • Namještaj po meri najbolji je izbor za male prostore.
  • Važan je i odabir boja - svijetli i neutralni tonovi vizuelno čine prostoriju većom. 

Kada govorimo o modernom i udobnom uređenju spavaće sobe, prvi fokus je na francuskom ležaju koji pruža maksimalnu udobnost i nikakva sofa na razvlačenje ne može da ga zamjeni. Ipak, ova vrsta ležaja zauzima puno prostora, a u spavaću sobu bi trebalo da stane i garderober, neka polica, natkasna da na nju spustite čašu vode, knjigu, kremu za ruke...

Međutim kada francuski ležaj zauzme veliki dio prostora, na raspolaganju često ostaju samo površine koje često djeluju potpuno neiskoristivo - oko prozora, ćoškovi, sudaranje vrata ormara sa drugim namještajem...

Kreativni dizajneri enetrijera nude praktična rješenja koja se zasnivaju na izradi nameštaja po mjeri. Ova metoda jeste skuplja u odnosu na kupovinu gotovih komada, ali ako raspolažate malim prostorom, postaje nezamjenljiva.

U galeriji pogledajte kako su uz pomoć pametnog osmišljavanja dizajneri iskoristili svaki centimetar u prostoriji i malu spavaću sobu uredili kao luksuzni apartman.

Pažljivim odabirom boja - pretežno šampanj i bela nijansa sa toplim primjesama boje zemlje na pojedinom mestima, soba je vizuelno dobila još prostraniji izgled.

Ono što su mnogi naveli kao manu ovog rješenja jeste to što puno otvorenih polica znači i puno prašine.

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Tagovi

spavaća soba uređenje doma krevet

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