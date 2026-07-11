Pretvorite dom u ljetnju oazu: 7 dizajnerskih trikova za dom koji trenutno opušta

Sigurno vam je poznat onaj trenutak na godišnjem odmoru kada primijetite da vam se tijelo konačno opustilo, a jutarnja kafa postala ritual u kom se zapravo uživa.

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Posebnu atmosferu koju donosi ljeto možete da se kreirate i u svom domu, čak i ako nikuda ne putujete.

možete da se kreirate i u svom domu, čak i ako nikuda ne putujete. Ukradite ideje iz luksuznih vila i primorskih apartmana i primijenite ih u kući.

iz luksuznih vila i primorskih apartmana i primijenite ih u kući. Prirodni materijali i umirujuća paleta boja daće vam novu energiju.

Ta promjena ritma rijetko je samo stvar geografske lokacije – mnogo češće je riječ o svjesno kreiranoj atmosferi.

Vikendice i primorski apartmani dizajnirani su tako da rasterete čula: u njima nema vizuelne buke, suvišnih stvari ni uštogljene forme, pa prostor prirodno nameće sporiji, lagodniji tempo života.

Ako želite taj osvježavajući ljetnji osjećaj u sopstvenoj svakodnevici i kući nije potrebno da kupujete novi namještaj, već da promijenite pristup dekoraciji. Uz nekoliko pametnih dizajnerskih trikova, vaš stan može postati estetska oaza koja vas poziva da usporite i predahnete čim zakoračite kroz vrata.

1. Slojevi prirodnih tekstura za instant osvježenje

Najbrži način da u prostor unesete estetiku ljetnjeg odmora jeste da uvedete prirodne materijale. Dovoljno je da plastične ili keramičke saksije zamijenite pletenim korpama, na pod prostrete stazu od jute ili promijenite abažur na postojećoj lampi za onaj od ratana. Ove teksture razbijaju monotoniju i unose prijeko potrebnu toplinu.

dnevna soba

Izvor: Shutterstock

2. Presvucite i „omekšajte“ postojeću garnituru

Da bi vaša dnevna soba djelovala opuštenije, ne morate mijenjati trosjed i fotelje. Trik je u takozvanom ležernom slojevitom stilizovanju. Preko postojeće garniture prebacite lagani laneni ili pamučni prekrivač u svijetloj nijansi i dodajte nekoliko predimenzioniranih, mekanih jastuka. Kada namještaj ne izgleda previše uštogljeno i uniformisano, čitava soba odmah dobija opuštenu, ljetnju vibraciju.

3. Osmislite umirujuću paletu kroz sitne promjene

Enterijeri u kojima se najlakše opuštamo obično pozajmljuju nijanse iz prirode – tonove toplog pijeska, žalfija-zelenu, prigušeno plavu i zemljane tonove terakote. Ako ne planirate krečenje, ove boje unesite kroz detalje. Zamijenite teške, tamne zavjese laganim, prozračnim modelima u boji ovsa, a na police dodajte nekoliko ukrasa u umirujućim tonovima koji rasterećuju oči.

U galeriji pogledajte ideje za uređenje spavaće sobe.

4. Otvorite prostor ka spoljašnjosti

Neki od najljepših trenutaka sa ljetovanja dešavaju se pored širom otvorenih prozora. Sklonite sa prozorskih daski suvišne predmete kako biste propustili što više prirodne svjetlosti i svježeg vazduha. Čak i na sasvim malom gradskom balkonu, prerasporedom postojećih saksijskih biljaka i dodavanjem jedne udobne stolice možete kreirati sopstvenu privatnu zonu za disanje i prvu jutarnju kafu.

dnevna soba

Izvor: Shutterstock

5. Izložite predmete koji imaju priču

Najlepši prostori za odmor nikada ne izgledaju kao sterilni saloni namještaja. Sklonite sa polica generičke ukrase i umjesto njih izložite unikatnu ručno rađenu keramiku, omiljene knjige, uokvirene porodične fotografije sa ljetovanja ili školjke i kamenčiće koje su vaša djeca sakupila na plaži. Ovi detalji ne koštaju ništa, a daju domu autentičnost i dušu.

6. Neka lan postane vaš najbolji ljetnji saveznik

Postoji dobar razlog zašto se u luksuznim primorskim vilama toliko koriste lan. Umjesto kupovine novih dekorativnih elemenata, samo promijenite tekstil. Lanena posteljina, jednostavan laneni stolnjak na trpezarijskom stolu ili nekoliko lanenih jastučnica u trenutku omekšavaju vizuelni utisak prostorije i stvaraju onaj savršen, nenametljiv izgled koji postaje ljepši sa svakim pranjem.

7. Promijenite fokus sobe i raspored namještaja

Vikendice nas prirodno zbližavaju jer raspored u njima olakšava komunikaciju. Umjesto da kompletan raspored u dnevnoj sobi podredite televizoru, probajte da malo zakrenete fotelje ili dvosjed tako da budu usmjereni jedni ka drugima, ka prozoru ili ka kutku sa knjigama. Ova jednostavna reorganizacija prostora bez ikakvih troškova podstiče duže razgovore, opuštanje i bliskost.

(Lepa i srećna/Mondo)