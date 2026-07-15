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Genijalno uređenje malog kupatila: U 3 kvadrata stalo je baš sve

Genijalno uređenje malog kupatila: U 3 kvadrata stalo je baš sve

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Svaki centimetar je savršeno iskorišćen.

malo kupatilo Izvor: Shutterstock
  • Tajna funkcionalnosti krije se u iskorišćavanju svakog slobodnog centimetra prostora.
  • Ovo malo kupatilo pokazuje da uz dobar raspored i kreativne ideje i najmanji prostori mogu izgledati moderno i praktično.
  • Pri uređenju malih prostorija ne smije se zaboraviti na vertikalni prostor za odlaganje na zidovima.

Uređenje prostora je nešto u čemu većina ljudi uživa i vjerovatno može da uradi sama, ali vještina uređenja mikro prostora posebna je umjetnost koja često zahtijeva konsultacije sa stručnjacima, koji i najmanje prostorije mogu da pretvore u moderno čudo.

Jedan od dokaza za to jeste i kupatilo od samo tri kvadrata, u koje je stalo baš sve što je potrebno jednom kupatilu.

Ono posjeduje tuš kabinu, lavabo sa ogledalom i policama za odlaganje sitnica, kao i wc šolju i ormarić za odlaganje peškira i drugih sitnica koje su nam u kupatilu neophodne.

U galeriji pogledajte detalje:

Ključno u uređenju ovog stana jeste mudar raspored, zbog kojeg je dio za kupanje u potpunosti odvojen sopstvenim vratima, dok je nosač lavaboa urađen po mjeri da se savršeno uklopi u mali, slobodni ćošak ovog mikro kupatila i uštedi puno prostora.

Iznad njega je ugledalo sa otvorenim i skrivenim dijelom za odlaganje, dok je prostor za odlaganje iznad i pored wc šolje veoma prostran i praktičan.

Možda jedina mana ovog mikro prostora jeste to što će mašina za pranje veša morati da stoji u nekoj drugoj prostoriji, dok je sve ostalo savršeno uređeno. 

Ovaj stan je još jedan primjer kako mali prostori nisu prepreka da u njih stane sve što treba, uz pažljivo planiranje i mudro korišćenje svakog raspoloživog centimetra.

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Tagovi

kupatilo uređenje doma dizajn enterijer

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