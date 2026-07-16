Svi žele ovu boju u svom domu: Dizajneri kažu da nema toplije nijanse, a daje i poseban luksuz

Koralna boja postaje jedan od najvećih trendova u uređenju doma za 2026. godinu. Evo kako je dizajneri kombinuju i zašto mijenja puder roze nijanse.

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Koralna boja postaje vodeći trend u enterijeru i zamenjuje popularne puder roze tonove.

Dizajneri preporučuju kombinovanje sa drvetom, lanom, zelenom i krem nijansama.

U dom unosi toplinu, karakter i vedrinu, a lako se uklapa u različite stilove uređenja.

Godinama je puder roze bila jedan od najsigurnijih izbora za zidove kada je cilj bio da prostor djeluje toplo i prijatno. Međutim, trendovi uređenja doma za 2026. godinu donose promjenu - u prvi plan dolazi koralna boja, nijansa koja spaja ružičaste i narandžaste tonove i unosi više energije, topline i karaktera u enterijer.

Dizajneri enterijera smatraju da koralna boja predstavlja prirodan nastavak popularnosti terakota nijansi, ali sa dozom svježine i elegancije. Nekada je važila za previše upadljivu, dok se danas smatra sofisticiranim izborom koji može da izgleda bezvremenski ako se pravilno uklopi.

Zašto je koralna boja ponovo u trendu?

Savremeni trendovi sve više favorizuju domove koji odražavaju ličnost vlasnika, pa neutralne bijele i sive nijanse polako ustupaju mjesto toplijim i živopisnijim bojama.

Koralna boja unosi optimizam, toplinu i vedrinu, a istovremeno može da djeluje vrlo elegantno. Zbog toga se danas koristi u različitim prostorijama – od spavaćih soba i kućnih barova do vešernica i kutaka za odmor.

Dizajnerka Harijet Kajzer objašnjava da je željela da spavaća soba djeluje prijatno, opuštajuće i puna karaktera.

"Koralna boja ima divnu toplinu. Nalazi se između ružičaste, terakote i boje breskve, pa stvara osećaj ušuškanosti bez utiska težine. Osim toga, lijepo reflektuje prirodnu svjetlost i čini prostor toplijim tokom cijelog dana", objašnjava ona.

Koralna boja nije akcenat, već nova neutralna nijansa

Prema mišljenju stručnjaka, najveća greška je posmatrati koralnu boju kao izrazito upadljiv izbor.

Mnogo je lakše živeti sa prigušenim, nežnijim tonovima koralne nego sa veoma intenzivnim nijansama. Upravo zbog toga dizajneri savjetuju da se kombinuje sa prirodnim materijalima poput:

lana,

drveta,

buklea,

pletenih tekstura.

Odlično se slaže i sa toplom bijelom, bež, bojom ovsa, kamena i drugim prirodnim tonovima koji smiruju prostor.

Ako niste sigurni da želite koralne zidove, počnite sa manjim detaljima poput zavesa, jastuka, komada namještaja ili tapeta.

Trpezarija

Izvor: bezikus/Shutterstock

Savršen izbor za prostorije namijenjene druženju

Dizajnerka Sindi Rinfret odlučila se za intenzivniju, narandžasto-koralnu nijansu u kućnom baru koji je uređivala.

Kako kaže, koralna boja prostoru daje luksuznu atmosferu i čini da ljudi izgledaju lepše zahvaljujući toplom odsjaju koji stvara.

Zbog toga je odličan izbor za:

kućni bar,

biblioteku,

dnevnu sobu,

prostorije namijenjene okupljanju gostiju.

Za opušten izgled preporučuje kombinaciju sa bambusom, sisalom, zelenim detaljima i prirodnim drvetom.

Čak i vešernica može izgledati luksuzno

Dizajnerka Heder Ver smatra da koralna boja može potpuno da promijeni izgled prostorija koje se često zanemaruju.

Kako objašnjava, vešernica je jedna od najfunkcionalnijih prostorija u kući, pa zaslužuje jednaku pažnju kao kuhinja ili dnevna soba.

Kombinacija koralne boje, prirodnog drveta i klasičnih detalja običan prostor pretvara u mesto koje djeluje toplije, vedrije i prijatnije za boravak.

Spavaća soba

Izvor: xalien/Shutterstock

Kako uklopiti koralnu boju u enterijer?

Ako želite da pratite trendove uređenja doma za 2026. godinu, dizajneri savetuju da ne žurite sa krečenjem svih zidova.

Najbolje je da krenete postepeno:

unesite koralnu kroz dekorativne jastuke,

izaberite fotelju ili komodu u ovoj nijansi,

dodajte umetničke slike ili tapete,

kombinujte je sa drvetom, lanom, mesingom i pletenim detaljima.

Koralna boja odlično se slaže i sa zelenim, plavim i krem tonovima, pa se lako uklapa u već postojeći enterijer.

Trend koji donosi više topline i karaktera

Poslije dugog perioda dominacije belih, sivih i zemljanih nijansi, stručnjaci smatraju da se boje ponovo vraćaju u fokus.

Koralna boja simbolizuje optimizam, toplinu i individualnost, zbog čega predstavlja jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera tokom 2026. godine. Pravilno kombinovana sa prirodnim materijalima i neutralnim tonovima, može da izgleda istovremeno moderno, elegantno i bezvremenski.