Mali stan od 46 kvadrata puca od luksuza: Francuski šik i vrhunski materijali čine dom dostojnom princeze

Izuzetno zanimljiva dizajnerska rješenja, skrivena rasveta i vrhunski materijali čine ovaj minimalistički stan od 46 kvadrata veoma luksuznim.

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Blagim pomjeranjem samo jednog zida i ugradnjom elegantnih kliznih vrata, ovaj mali stan je dobio dubinu, maksimalnu funkcionalnost i neobičan protok svjetlosti.

je dobio dubinu, maksimalnu funkcionalnost i neobičan protok svjetlosti. Apsolutno sve je sakriveno iza ugradnih frontova rađenih po mjeri, čime je vizuelni šum sveden na nulu.

Kombinacija francuskog parketa slaganog u šik „ševron“ šaru i luksuzna, meka tuš-staza po meri donosi estetiku prestižnih evropskih hotela u samo 46 kvadrata.

Prostran, svijetao i vizuelno potpuno rasterećen – to su prve asocijacije kada zakoračite u ovaj mali stan od 46 kvadrata.

Iako se radi o relativno maloj površini, pametnim arhitektonskim rješenjima i besprekornom organizacijom postignut je efekat znatno većeg, salonskog prostora. Vlasnica je sama osmislila većinu rješenja u saradnji sa arhitektom, a vodila se jasnom filozofijom: funkcionalni minimalizam sa primjesama pariskog šarma, potpuno odsustvo vizuelnog šuma i mjesto za apsolutno svaku stvar.

U osnovnom rasporedu napravljena je samo jedna ključna izmjena – blago je pomjeren pregradni zid u zoni hodnika. Time je dobijena prostranija ulazna zona sa više mjesta za odlaganje, dok je između dnevne i spavaće sobe napravljen veliki otvor sa elegantnim kliznim vratima. Kada su vrata otvorena, cijeli stan diše kao jedan prostor, a kada se zatvore, spavaća soba postaje potpuno izolovana oaza.

mali stan od 46 kvadrata luks

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Vlasnica se strogo držala pravila da sav namještaj u stanu bude podignut na nogice. To nije učinjeno samo zbog elegantne siluete u stilu sredine prošlog vijeka, već i iz krajnje praktičnog razloga – kako bi robot-usisivač mogao neometano da održava savršen red na prelepom francuskom parketu. Ovaj pod, slagan u čuvenu „ševron“ šaru, zahvaljujući preciznim uglovima sječenja od 45 stepeni prelama svjetlost i vizuelno izdužuje prostor, dajući stanu onaj skupocjeni, salonski vajb.

mali stan od 46 kvadrata luks

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Ulazna zona, koja je često najkritičnija tačka u manjim stanovima, ovde je rješena maestralno. Plakar u hodniku ne ide do samog poda, već „lebdi“, ostavljajući prostor za uvlačenje pufa za obuvanje, dok ugrađena LED traka ispod njega stvara topao, diskretan svjetlosni efekat. Na zid je montirano impresivno ogledalo visine tri metra koje vizuelno duplira svetlost i širinu. Čak je i siva strujna tabla vješto maskirana – sakrivena je iza umjetničke slike na magnete koja se po potrebi jednostavno skida.

U tehničkom dijelu stana, odmah pored hodnika, projektovan je genijalan sistem za odlaganje. Tu su se smjestile mašina za veš, daska za peglanje, usisivač i sva kućna hemija. Vlasnica je tokom renoviranja naišla na nepredviđeni problem kada je ugradila nešto veću WC šolju, zbog čega klasična vrata plakara više nisu mogla da se otvore. Problem je rješen u hodu ugradnjom specijalnih, harmonika-sklopivih vrata koja se elegantno otvaraju u stranu i ne zauzimaju dragocjeni prostor.

Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО

Kuhinja je mala, čista i izvedena u kombinaciji tamnog drvenog furnira i svetlog kvarcnog aglomerata, koji je izuzetno otporan na habanje i mrlje. Kuhinjski dio je od dnevnog boravka odvojen šankom i masivnim akcentnim zidom od keramičkih pločica sa skrivenim pozadinskim osvjetljenjem. U kuhinji nema mašine za sudove jer vlasnica rijetko kuva, pa je taj prostor radije iskoristila za pametno osmišljene ugradne fioke za začine i namirnice. Dnevnim boravkom dominiraju udobna bukle fotelja, udobna sofa u neutralnim tonovima i ručno rađeni svileni tepih koji mijenja nijansu u zavisnosti od ugla svjetlosti.

Spavaća soba odiše hotelskim luksuzom. Zidovi su ukrašeni elegantnim gipsanim lajsnama koje se nastavljaju čak i preko vrata drugog, privatnog kupatila, čineći ih potpuno nevidljivim u prostoru. Umesto preskupih dizajnerskih komada, krevet je napravljen po mjeri kao verna replika čuvenog italijanskog modela, što je donijelo ogromnu uštedu uz identičan estetski efekat. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.