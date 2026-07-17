Niko više ne ugrađuje bijeli lavabo: Ovi modeli daju efekat toplog luksuza, a čiste se rjeđe i lakše

Osim što su atraktivniji na oko, ovi modeli su i daleko praktičniji od bijelih.

Izvor: Vladimka production/Shutterstock

Poslije decenija popularnosti, klasični bijeli lavaboi polako odlaze u prošlost..

Mat završnica i nadgradni modeli trenutno su među najvećim trendovima jer djeluju luksuznije i lakši su za održavanje.

Kompozitni materijali pružaju moderan izgled i veću otpornost na oštećenja izazvana svakodnevnom upotrebom.

Ako planirate renoviranje kupatila, možda je vrijeme da zaboravite na pravilo da sanitarije moraju da budu bijele. Novi trendovi donose toplije boje, prirodne materijale i elegantne mat završnice koje kupatilo pretvaraju u prostor za opuštanje, nalik luksuznom spa centru. Upravo zato dizajneri sve češće biraju lavaboe u nežnim prirodnim nijansama umjesto klasične bijele.

Prirodne nijanse umjesto klasične bijele

Umjesto klasične bijele, koja često ostavlja utisak hladnog i sterilnog prostora, dizajneri danas prednost daju toplim, prirodnim tonovima. Bež, boja pijeska, kameno siva, žalfija zelena, terakota i maslinasta stvaraju prijatniju atmosferu i kupatilu daju izgled luksuznog spa centra. Ako ipak ne želite potpuno da odustanete od svjetlih tonova, odličan izbor je lavabo u krem nijansi. Djeluje toplije od bijele i odlično se slaže sa drvetom, kamenom i drugim prirodnim materijalima.

Mat završnica je novi standard

Visoki sjaj polako ustupa mesto mat površinama koje deluju elegantnije i sofisticiranije. Osim modernog izgleda, na mat sanitarijama manje se primjećuju otisci prstiju, kapljice vode i naslage kamenca, pa kupatilo duže izgleda uredno. Da bi mat završnica zadržala svoj atraktivan izgled, preporučuje se čišćenje mekim krpama i blagim sredstvima bez agresivnih kiselina i abraziva.

Nadgradni lavaboi su najtraženiji

Nadgradni lavaboi i dalje su među najvećim trendovima u uređenju kupatila. Njihove zaobljene linije i elegantan oblik lako se uklapaju uz radne ploče od drveta, keramike ili veštačkog kamena i prostoru daju luksuzniji izgled.

Za manja kupatila preporučuju se modeli sa mekim, zaobljenim ivicama jer vizuelno otvaraju prostor i doprinose osjećaju prostranosti.

Zašto su lavaboi u boji praktičniji?

Pored atraktivnog izgleda, lavaboi u prirodnim nijansama imaju i važnu praktičnu prednost. Na bež, kamenim i pjeskovitim tonovima manje su vidljivi tragovi vode, kamenca i sitne nečistoće, pa kupatilo duže izgleda čisto. To je posebno korisno u domaćinstvima sa tvrdom vodom. Još bolji izbor su modeli sa mat ili blago teksturisanom površinom, koji dodatno prikrivaju tragove svakodnevne upotrebe.

Materijali koji dominiraju

Među najpopularnijim materijalima izdvajaju se vještački kamen, kompozitni materijali, liveni mermer i kvalitetan porcelan sa mat završnicom, prenosi Žena. Otporni su na vlagu, habanje i redovno održavanje, zbog čega predstavljaju dugoročno i praktično rješenje.

Iako mnogi misle da će lavaboi u boji brzo izaći iz mode, stručnjaci smatraju da su prirodne nijanse vanvremenski izbor. One prostoru daju toplinu, eleganciju i opuštenu atmosferu, zbog čega sve više zamenjuju tradicionalne bele sanitarije.