Da li treba mijenjati temperaturu u frižideru tokom ljetnjih vrućina? Evo šta kažu stručnjaci

Redovno održavanje, ispravne zaptivke, kratko otvaranje vrata i hlađenje hrane pre odlaganja pomažu da frižider efikasnije radi i tokom najvećih vrućina.

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Tokom ljetnjih vrućina frižider radi pod većim opterećenjem nego u ostatku godine, pa mnogi počinju da se pitaju da li bi trebalo promeniti podešavanja kako bi hrana ostala bezbjedna za konzumaciju. Stručnjaci objašnjavaju kada je potrebno mijenjati temperaturu, a kada je bolje prepustiti posao samom uređaju.

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Odgovor nije jednostavan i zavisi od nekoliko faktora, a najviše od starosti i tehnologiji samog uređaja.

Koja je idealna temperatura frižidera ljeti?

Stručnjaci za bezbjednost hrane i proizvođači su saglasni: temperatura u frižideru ne bi smjela da prelazi 4 stepena. To je granica iznad koje bakterije poput salmonele i Ešerihije koli počinju ubrzano da se razmnožavaju, čime svježe namirnice postaju potencijalna opasnost po zdravlje.

Za optimalno očuvanje svežine, ukusa i nutritivnih vrednosti, preporučuje se temperatura u rasponu između 1,7 i 3,3 stepeni. Ovaj uski temperaturni raspon dovoljno je nizak da značajno uspori rast mikroorganizama, ali istovremeno dovoljno visok da spriječi stvaranje kristala leda koji mogu da oštete osjetljivu ćelijsku strukturu voća i povrća. Za zamrzivač je standard jasan: minus 18 stepeni ili niže, što osigurava sigurno čuvanje hrane mjesecima.

Kada treba menjati način rada u frižideru?

Dolaskom ljeta untrašnja temperatura prostora raste, a svako otvaranje vrata frižidera unosi topli vazduh, što uređaj mora da kompenzuje. Mišljenja stručnjaka o ovom pitanju se razilaze, a ispravan pristup najviše zavisi od tehnologije samog uređaja.

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Većina modernih frižidera opremljenih digitalnim ekranima i naprednim senzorima, dizajnirana je za samostalno održavanje zadate unutrašnje temperature, nezavisno od spoljašnjih uslova. Njihov kompresor radiće češće i intenzivnije tokom vrućine kako bi kompenzovao gubitak hladnoće.

Kod takvih uređaja, ako ispravno funkcionišu, nema potrebe za ručnim podešavanjem. Uređaj će samostalno da obavi potreban rad, a jedina primetna promjena biće nešto češći rad kompresora. Spuštanje radne temperature u ovom slučaju može biti kontraproduktivno i dovesti do nepotrebnog smrzavanja hrane u zadnjem delu frižidera i veće potrošnje električne energije.

Šta sa starijim modelima frižidera?

S druge strane, situacija je drugačija sa starijim ili jednostavnijim modelima frižidera, posebno onima koji umjesto digitalnog termostata imaju klasični točkić sa brojevima, najčešće od jedan do pet ili sedam. Kod takvih uređaja, ljetnje vrućine mogu da predstavljaju veći izazov za održavanje sigurne temperature. Zbog toga neki stručnjaci savjetuju da se tokom najtoplijih mjeseci termostat podesi za jedan do dva stepena jače.

Važno je znati i šta znače brojevi na točkiću: veći broj obično označava jače hlađenje, odnosno nižu temperaturu. Na primjer, ako je frižider tokom zime bio postavljen na nivo "tri", leti ga je preporučljivo prebaciti na "četiri".

frižider

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Bez obzira na tip frižidera, sama postavka temperature nije jedini faktor koji utiče na njegovu efikasnost. Nekoliko jednostavnih koraka može značajno da pomogne uređaju da radi optimalno, posebno tokom ljetnjih mjeseci.

Najpouzdaniji način provjere stvarne temperature jeste korišćenje termometra za kućne aparate. Digitalni ekran pokazuje željenu, ali ne nužno i stvarnu temperaturu u svakom dijelu frižidera. Za precizno očitavanje, termometar je potrebno postaviti u čašu vode na središnju policu i ostaviti ga nekoliko sati. Tako će se način utvrditi da li stvarna temperatura odstupa od zadate.

Redovno održavanje je takođe od velike važnosti. Prašina i prljavština koje se nakupljaju na kondenzatorskim cijevima sa zadnje strane frižidera otežavaju oslobađanje toplote, zbog čega kompresor radi pod većim opterećenjem. Preporučuje se da se najmanje jednom godišnje frižider odmakne od zida i da se usisaju kondenzatorske cijevi, prenosi Net. Takođe, treba provjeriti stanje gumenih zaptivki na vratima. Ako se list papira lako izvuče dok su vrata zatvorena, to je znak da zaptivke više ne prijanjaju kako treba i da ih treba zamijeniti.

Pravilno korišćenje frižidera jednako je važno. Izbjegavajte da vrata ostaju dugo otvorena, jer to povećava temperaturu u unutrašnjosti uređaja. Toplu hranu uvijek prvo ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, pa je tek onda stavite u frižider. Iako zvuči neobično, puniji frižider bolje zadržava hladnoću. Rashlađene namirnice pomažu u održavanju stabilne niske temperature i smanjuju gubitak hladnog vazduha prilikom otvaranja vrata.