Genijalan trik sa TikToka: Kako da frižider pretvorite u najljepši element kuhinje

Tiktokerka Lea je uljepšala frižider pomoću samoljepljivog tapeta i magnetih detalja! Rezultat je fantastičan.
- Prvi korak u transformaciji bio je lijepljenje samoljepljivog prugastog plavo-bijelog tapeta na prethodno očišćenu, jednoličnu crnu bočnu stranu frižidera.
- Svi elementi, uključujući zlatnu šipku za krpe i ramove za slike sa zlatnim ivicama, postavljeni su pomoću magneta, što omogućava laku promjenu bez oštećenja aparata.
- Pored ljepšeg izgleda u pozadini video-snimaka, autorka ovog "uradi sam" projekta je dobila koristan prostor za kačenje kuhinjske krpe i mjesto za izlaganje ličnih fotografija i uspomena.
Kuhinjski aparati, a posebnofrižideri, često imaju velike, jednolične bočne površine koje mogu da djeluju hladno i prazno u enterijeru.
Jedna kreativna autorka sa TikToka riješila je da promijeni izgled svog crnog frižidera jer se stalno vidi u pozadini njenih video-snimaka, a njegova tamna boja joj se nije uklapala u estetiku doma.
Umjesto da se odluči za kupovinu novog, skupog frižidera, Lea se upustila u jednostavan projekat i pretvorila bočni zid svog uređaja u kuhinji u neku vrstu kreativnog spomenara.
Cijeli postupak je izuzetno lak za izvođenje i ne zahtijeva nikakvo bušenje niti trajne izmjene na aparatu, što je idealno i za ljude koji žive u iznajmljenim stanovima.
Korak 1: Osnova od samoljepljivog tapeta
Prvi i najvažniji korak bio je detaljno čišćenje i odmašćivanje bočne površine frižidera. Nakon toga, Lea je pažljivo zalijepila samoljepljivi tapet sa nježnim plavo-bijelim prugama. Počela je od gornje ivice i polako ravnala tapet naniže. Ovi tapeti su odličan izbor jer se lako skidaju i mijenjaju kada vam dezen dosadi, a potpuno mijenjaju vizuelni utisak i sakrivaju jednoličnu plastiku ili metal.
@leahinmnScrapbook fridge! Imagine the crafts!!! Linking all the goodies on my ShopMy!#easydiy#whimsical#wallpaper#wcrapbook#crafting♬ sonido original - Torres prime
Korak 2: Praktični i elegantni detalji
Kada je zalijepila tapet, prešla je na dekoraciju, a ključ uspjeha bio je u upotrebi magneta. Umjesto klasičnih držača, na frižider je postavila podesivu zlatnu šipku sa jakim magnetima. Na nju je okačila dekorativnu kuhinjsku krpu sa cvjetnim motivima i keramičku kašiku za odlaganje pribora sa plavo-bijelim kockastim dezenom. Tako je dobila ne samo estetski već i veoma koristan detalj.
Korak 3: Kutak za uspomene
Na sam vrh frižidera postavila je tri mala magnetna rama za slike sa zlatnim ivicama, a odmah ispod njih i tri zlatne magnetne štipaljke. Ideja je se u ovim ramovima i štipaljkama vremenom mijenjaju drage fotografije i sitnice, čime kuhinja dobija mnogo topliji i ličniji pečat. Na kraju je dodala i jedan zanimljiv detalj.
@leahinmnCrown moulding my Scrapbook fridge with a scalloped border? Why not!#diyidea#crafting#easydiy♬ Samba em Copacabana - LR Beats
Reakcije pratilaca na društvenim mrežama bile su odlične, a mnogi su u komentarima priznali da im uopšte nije palo na pamet da bočnu stranu frižidera mogu da osvježe tapetom. Pogledajte ovaj jednostavan poduhvat koji pokazuje da, uz malo mašte i nekoliko praktičnih detalja, čak i najobičniji kuhinjski aparat može da postane ukras doma.
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