7 trikova za organizovan frižider: Manje ćete bacati hranu i uštedećete vreme

Kako da organizujete frižider i manje bacate hranu? Stručnjakinja otkriva jednostavne trikove za pregledniji prostor, lakše planiranje obroka i uštedu vremena.

Izvor: Ustupljene fotografije/ Tijana Milovanović

Organizovan frižider znači manje bačene hrane.

Pregledan raspored olakšava kupovinu i planiranje obroka.

Mali trikovi mogu uštedeti vreme svakog dana.

Organovan frižider nije važan samo zbog estetike, već može imati veliki uticaj na svakodnevne navike i količinu hrane koju bacamo. Kada namirnice nisu pregledne i lako dostupne, često zaboravimo da ih imamo, pa one ostaju neiskorišćene i završavaju u otpadu.

Sa druge strane, kada je frižider organizovan tako da jasno vidimo šta imamo, mnogo je lakše planirati obroke, donositi praktičnije odluke tokom kupovine i izbjeći gomilanje nepotrebnih namirnica.

Dobra organizacija takođe pomaže da svakodnevica funkcioniše jednostavnije i rasterećenije, jer unapred stvaramo sistem koji nam olakšava rutinu i štedi vrijjeme. Svoje savjete sa nama je podijelila Tijana Milovanović, osnivačice MarkizaLiving zajednice.



1. Podijelite frižider po zonama

Jedan od najjednostavnijih načina da frižider bude pregledniji jeste da namirnice organizujete po kategorijama. Umjesto da svaka stvar ima „svoje posebno mjesto“, dovoljno je da formirate zone poput povrća, mlečnih proizvoda, pića ili soseva.

2. Oslobodite prostor uklanjanjem nepotrebne ambalaže

Velike kutije i originalna pakovanja često zauzimaju mnogo više mjesta nego što je potrebno. Prebacivanje pojedinih namirnica u praktične posude ili organizere može pomoći da frižider bude pregledniji i funkcionalniji.

3. Iskoristite organizatore za dodatni prostor

Ako vam u vratima frižidera stalno nedostaje mjesta, dodatni organizatori mogu napraviti veliku razliku. Rotirajuće tacne ili pregrade posebno su praktične za soseve, namaze i manje flašice koje se lako izgube među ostalim namirnicama.

Tijana Milovanović

4. Ostavite prostor za ostatke hrane

Jedna od najčešćih grešaka kod organizacije frižidera jeste to što nema predviđenog mjesta za ostatke hrane. Zato je korisno da unapred odredite jednu zonu ili posudu koja će služiti isključivo za to.

Na taj način ćete lakše pratiti šta treba prvo potrošiti i smanjiti mogućnost da hrana ostane zaboravljena i neiskorišćena.

5. Primjenjujte pravilo "prvo staro, pa novo"

Prilikom dopunjavanja frižidera, starije namirnice uvijek pomjerite napred, a nove odložite iza njih. Posebno je korisno kod jogurta, mliječnih proizvoda i gotovih obroka koji lako ostanu zaboravljeni kada ih prekriju nove namirnice.

6. Odvojite posebnu zonu za specifične namirnice

Ukoliko neko u domaćinstvu ima alergije, intolerancije ili poseban režim ishrane, važno je da te namirnice budu jasno odvojene od ostatka hrane. Organizacija po zonama i obilježavanje posuda može pomoći da se izbjegne miješanje namirnica.

7. Redovno uklanjajte višak

Organizacija frižidera nije nešto što se radi jednom, već navika koju je potrebno redovno održavati. Dovoljno je da jednom nedjeljno provjerite rokove trajanja, uklonite ono što više nije za upotrebu i sagledate šta već imate prije odlaska u kupovinu.

Dobro organizovan frižider ne znači samo uredniji prostor, već i jednostavniju svakodnevicu. Kada jasno znamo šta imamo, lakše planiramo obroke, manje bacamo hranu i štedimo vrijeme tokom nedjelje. Male promjene u organizaciji često naprave veću razliku nego što očekujemo.