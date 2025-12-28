Google vještačka inteligencija će uskoro da broji namirnice i prati šta jedemo

Samsung je najavio prvi frižider sa Google Gemini AI, koji prepoznaje namirnice i automatski vodi evidenciju hrane.

Izvor: Samsung

Vještačka inteligencija kompanije Google sprema se za ulazak tamo gdje je do sada nije bilo. Poslije telefona, pregledača i pametnih zvučnika, Gemini sada dolazi u kućne aparate, a prvi veliki korak pravi Samsung.

Kompanija Samsung najavila je da će na sajmu CES 2026 predstaviti svoj prvi frižider sa integrisanom Google AI tehnologijom. Riječ je o modelu Bespoke AI Refrigerator Family Hub, koji će koristiti unaprijeđenu verziju AI Vision sistema zasnovanu na Google Gemini. Ovo je prvi put da se Gemini ugrađuje direktno u jedan frižider.

Do sada je Gemini bio ograničen na telefone, web i Google Home uređaje, ali ovaj potez označava ulazak u potpuno novu kategoriju proizvoda, sa ambicijom da AI postane deo svakodnevnih kućnih navika.

Samsung navodi da nova verzija AI Vision sistema donosi znatno preciznije prepoznavanje namirnica. Ranije je sistem mogao da identifikuje do 37 vrsta svježe hrane i oko 50 unaprijed registrovanih prerađenih proizvoda. Sa Gemini integracijom, frižider će moći da prepozna mnogo veći broj namirnica, uključujući i prerađenu hranu bez ručnog unosa.

Još važnije, sistem će automatski dodavati korisnički označene proizvode na listu hrane, čime će praćenje namirnica postati znatno jednostavnije i preglednije. Samsung tvrdi da nova tačnost prepoznavanja smanjuje greške i čini svakodnevno korišćenje frižidera praktičnijim nego ikada.

Gemini se, međutim, ne zaustavlja samo na frižiderima. Samsung će na CES 2026 sajmu prikazati i Bespoke AI Wine Cellar, vinsku vitrinu opremljenu kamerom i AI Vision sistemom koji takođe koristi Google Gemini. Sistem automatski prepoznaje etikete vina, prati na kojoj se polici i u kom odjeljku svaka boca nalazi i sinhronizuje podatke sa SmartThings AI Wine Manager-om.

Ovaj potez jasno pokazuje u kom pravcu ide industrija pametnih kućnih uređaja. Ulaskom Geminija u kuhinju i vinske podrume, otvara se prostor da i drugi proizvođači počnu da usvajaju Google AI u sve širem spektru uređaja. CES 2026 bi mogao da donese još iznenađenja i potpuno nove tipove hardvera sa integrisanom vještačkom inteligencijom.

Jedno je sigurno. AI više nije vezan samo za ekrane koje nosimo u džepu. Sljedeći put kada otvorite frižider, vrlo je moguće da će vas tamo čekati i Google.

Izvor: Telegraf Biznis