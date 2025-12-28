Kineski naučnici razvili sigurniju litijum-jonsku bateriju: Drastično manji rizik od požara

Kineski naučnici promijenili su hemiju baterije tako da se temperatura pri oštećenju jedva poveća.

Izvor: Ilija Baošić

Kineski istraživači sa Univerziteta u Hongkongu razvili su novu vrstu litijum-jonske baterije koja značajno smanjuje rizik od pregrijavanja i opasnost od požara.

Njihov pristup mijenja hemiju baterije, a ne proizvodni proces, tako da novitet može da se brzo uvede u postojeće proizvodne linije uz zadržavanje visokih performansi, prenosi UAE portal Gulf News.

Nova metoda kineskih naučnika mijenja standardni tečni elektrolit u bateriji mešavinom dva rastvarača koji su osjetljivi na temperaturu.

Elektrolit je celokupna hemijska supstanca u bateriji koja omogućava protok jona između katode i anode, a u litijum-jonskim baterijama elektrolit obično sadrži rastvarač i so litijuma.

Rastvarač je tečni dio elektrolita koji rastvara litijumsku so i omogućava jonsku provodljivost.

Prema novom otkriću naučnika, na normalnoj temperaturi prvi rastvarač održava stabilnost i performanse baterije, dok drugi reaguje na pregrijavanje i zaustavlja rast temperature koji bi u drugim situacijama mogao da dovede do požara.

Laboratorijski testovi pokazuju da se baterija sa novim elektrolitom, kada se probuši ekserom, zagrijava za samo 3,5 stepeni Celzijusa, dok temperatura u standarnim baterijama u istoj situaciji raste čak na 555 stepeni, što je dovoljno da se metal istopi.

Nezavisni eksperti ocjenjuju istraživanje kao inovativno i značajno jer poboljšava bezbjednost bez gubitka performansi, a troškovi uvođenja ove tehnologije su tek neznatno veći u odnosu na standardnu proizvodnju.

Istraživači već pregovaraju sa proizvođačima baterija, a komercijalni proizvodi sa ovom tehnologijom mogli bi da se pojave na tržištu za tri do pet godina.

Testiranja za veće baterije, poput onih za električne automobile, još su u toku, ali stručnjaci su optimistični.

Litijum-jonske baterije pokreću većinu modernih uređaja kao što su pametni telefoni i laptop računari, a nova metoda bi mogla da značajno unapredi njihovu bezbjednost.

Izvor: 021