U svakom frižideru postoji ova rupa: Mnogi je godinama ne primjećuju, a znate li čemu služi?

Naizgled beznačajan element u frižideru, na koji većina ljudi zaboravlja, može biti uzrok skupih popravki.

Mali detalj, obično smješten na zadnjem zidu frižidera, zadužen je za odvod kondenzovane vode. Ako se zapuši, na primjer ostacima hrane ili prašinom, voda nema gdje da otiče i počinje da se skuplja na dnu uređaja. Rezultat?

Poplavljene police, neprijatan miris i rizik od oštećenja uređaja, što može da dovede do visokih troškova popravke.

Ne zaboravite na ovo prilikom čišćenja frižidera

Redovno čišćenje odvoda je jednostavan način da izbjegnete ozbiljne probleme. Dovoljno je da isperete otvor toplom vodom ili koristite četkicu kako bi frižider radio pravilno i duže trajao. Održavanje prohodnosti otvora sprečava ne samo curenje vode, već i razvoj bakterija i neprijatnih mirisa.

Stručnjaci ističu da ova preventivna mera ne zahtjeva mnogo vremena ni specijalne alate. Dovoljno je nekoliko minuta da se frižider zaštiti od kvarova koji mogu da koštaju i nekoliko stotina evra.

