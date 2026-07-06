Da li vam je stalno haos u frižideru? Uz ova 3 brza trika police će uvijek biti sređene tip-top

Jednostavni i jeftini trikovi za organizaciju kuhinje koji će vam pomoći da jednom zauvijek pobijedite nered i pametno iskoristite svaki centimetar u frižideru.

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Ako stalno bacate hranu, haos u frižideru sigruno doprinosi ovako lošem planiranju nabavke namirnica.

sigruno doprinosi ovako lošem planiranju nabavke namirnica. Za savršeno uredan frižider nije vam potreban veći model ni skupi aparati, već bolja organizacija i skladištenje hrane.

Ovi praktični savjeti za uređenje frižidera rješavaju haos na policama i olakšavaju život svakoj domaćici.

Ako vas hvata blaga panika svaki put kada treba da otvorite frižider zbog haosa koji vas unutra čeka – na pravom ste mjestu. Frižider je stalno u pogonu i ubedljivo se najviše koristi od svih aparata u kući, ali kod većine nas on brzo postane prava „crna rupa“. U njemu misteriozno “nestaju” tegle sa sosovima i ostatak jučerašnjeg ručka, a djeca nikad ne vraćaju načetu pavlaku na mjesto.

Zato primijenite nekoliko praktičnih i jeftinih trikova i organizujte ga tako da uvijek bude tip-top, čak i ako imate veliku porodicu i stalnu gužvu u kuhinji.

1. Podijelite police na zone i obavezno zalijepite natpise

Ova strategija potpuno mijenja pravila igre, naročito u manjim kuhinjama. Trik je u tome da nabavite providne plastične kutije i na njih zalijepite natpise kako bi svima u kući bilo kristalno jasno šta gdje stoji (na primjer: mliječni proizvodi, suhomesnato ili namazi). Na taj način su svi ukućani na istoj talasnoj dužini.

Sigurno vam se sto puta desilo da dođete iz velike nabavke, natrpate kese, a onda poslije dva dana u dnu police nađete skrivenu pavlaku ili sir kojima je istekao rok. Kada koristite kutije sa natpisima, stvari se više ne guraju nasumično tamo gdje trenutno ima slobodnog mjesta. Sistem je toliko jednostavan da će i djeca i muž tačno znati gdje da vrate stvar koju uzmu, umjesto da je samo "bace" na prvu policu.

frižider

Izvor: Shutterstock

2. Ubacite rotirajuće postolje

Umjesto da sve moguće sosove, kečape i dresinge ugurate u vrata frižidera, poredajte ih na malo rotirajuće postolje unutar samog frižidera. Jednim brzim okretom ruke sve vam postaje vidljivo i nadohvat ruku, pa više nema bespotrebnog kopanja i pomijeranja stvari sa police.

Većina nas po automatici koristi vrata frižidera za tegle i flašice, ali to je zapravo dio koji se najlakše koristi. Zato je bolje da te police na vratima sačuvate za sokiće, dječije užine ili vodu. Tako su djeci nadohvat ruke, pa ne moraju stalno da preturaju po staklenim teglama i naprave lom u kuhinji.

3. Slažite proizvode u "fioke" na sprat

Iskoristite svaki centimetar visine između polica tako što ćete uvesti kutije i fioke koje mogu da se slažu jedna na drugu. Ove namjenske fioke na izvlačenje su spas za sitnice poput listića sira, pašteta, čokoladica ili sitnih namirnica koje prve nestanu sa vidika i zagube se ispod velikih stvari. Danas na tržištu možete naći i fantastične vertikalne posude za jaja gdje ih redate uvis, što je odlično ako vam treba više mjesta od onih planiranih udubljenja u vratima.