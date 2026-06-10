Frižideri nestaju iz kuhinja: Novi trend osvaja domove širom svijeta

Ovo univerzalno rješenje je posebno pogodno za stanove gdje je kuhinja kombinovana sa dnevnim boravkom. Saznajte kako se sada postavlja frižider...

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Dugi niz godina, frižider je bio vidljivi simbol moderne kuhinje, ali danas sve više ljudi bira rješenja koja efikasno skrivaju uređaje i stvaraju fin dizajn.

Ovaj trend dobija na popularnosti 2026. godine. Kuhinja sve više postaje sastavni dio dnevne sobe i boravka u kući. Vlasnici kuća obraćaju pažnju ne samo na funkcionalnost već i na izgled svog životnog prostora. Zbog toga postoji sve veće interesovanje za rješenja koja skrivaju uređaje i minimiziraju broj upadljivih elemenata.

Dugo vremena je postavljanje frižidera u nišu između ormarića bilo popularno rješenje. Međutim, njegova vrata su bila vidljiva i drugačije boje od ostatka kuhinjskih elemenata. Sada se pojavljuje potpuno drugačiji trend: frižider je potpuno skriven iza vrata identičnih ostatku kuhinjskih elemenata.

Moderna kuhinja podsjeća na jednu jedinicu, i to je glavna razlika u odnosu na prethodne dizajne enterijera. Kuhinjski aparati postaju praktično nevidljivi, jer njihova vrata izgledaju isto kao i ostatak kuhinjskih elemenata. Ovo kuhinji daje organizovaniji i prostraniji izgled. Takoše, čini da stan izgleda luksuznije, svedenije i skuplje.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju kuhinje u kojima je skriven frižider!

Popularnost ovog rješenja pokrenuta modernim enterijerom, koji sve više kombinuje kuhinju i dnevnu sobu. U takvom prostoru, svaki predmet utiče na ukupni osećaj sobe. Stoga vlasnici kuća traže načine da smanje vizuelni nered. Ugrađeni frižideri omogućavaju skrivanje uređaja, što olakšava stvaranje harmoničnog prostora bez vidljivih podela između kuhinje i dnevne sobe.

Međutim, iako integrisani modeli nude mnoge prednosti, oni nisu bez mana. Pre svega, zahtevaju pažljivo planiranje tokom faze projektovanja kuhinje. Troškovi kupovine i ugradnje ugradnog frižidera su obično viši nego kod tradicionalnih rješenja. Takođe se mora uzeti u obzir odgovarajuća ventilacija. Nadogradnja na drugi model može biti složenija, jer često zahtijeva modifikacije postojećih elemenata.