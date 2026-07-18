Stavite jednu kesicu čaja u frižider i iznenadite se rezultatom: Mnogi ne znaju ovaj trik, a genijalan je

Jedna obična kesica čaja može pomoći da se ublaže neprijatni mirisi u frižideru. Saznajte kako se pravilno koristi i koji čaj daje najbolje rezultate.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovaj trik traje svega nekoliko sekundi, a mnogi tvrde da pravi veliku razliku.

Potrebna vam je samo jedna obična kesica čaja.

Evo gdje treba da je stavite i zašto.

Neprijatni mirisi u frižideru mogu da se pojave čak i kada hranu čuvate u zatvorenim posudama. Sirevi, riba, crni luk ili kuvana jela vremenom ostavljaju uporan miris, pa mnogi posežu za osvježivačima ili sodom bikarbonom.

Međutim, postoji još jedan jednostavan trik koji se godinama koristi u domaćinstvima - obična kesica suvog čaja može pomoći da se neprijatni mirisi u frižideru ublaže.

Tajna nije u mirisu čaja, već u prirodnim svojstvima listova koji mogu da apsorbuju dio jedinjenja odgovornih za neprijatne mirise.

Zašto kesica čaja deluje?

Crni i zeleni čaj sadrže tanine i druga prirodna jedinjenja koja mogu da upiju dio vlage i molekula koji izazivaju neprijatne mirise. Zbog toga se listovi čaja odavno koriste ne samo za pripremu napitaka, već i za neutralisanje neprijatnih mirisa u zatvorenim prostorima. Iako nije čudesno rješenje, ovaj trik može doprinijeti da vazduh u frižideru bude svježiji, naročito ako kesicu redovno mijenjate.

Koji čaj je najbolje koristiti?

Nisu sve vrste čaja podjednako pogodne.

Najbolji izbor su:

crni čaj ,

, zeleni čaj.

Sa druge strane, čajevi sa intenzivnim aromama, poput voćnih, vanile ili cimeta, nisu preporučljivi jer njihov miris može da pređe na pojedine namirnice.

Važno je da koristite novu, suvu i neupotrebljenu kesicu čaja.

Kesica čaja

Izvor: Homestudio 2/Shutterstock

Gdje treba staviti kesicu čaja u frižider?

Da bi imala efekta, kesicu čaja postavite na mjesto gdje vazduh slobodno cirkuliše.

Najbolje je da je stavite:

na zadnji dio jedne od polica,

u fioku za voće i povrće,

na mali tanjirić ili podmetač, kako ne bi bila u direktnom kontaktu sa hranom.

Ako imate veći frižider, možete staviti dvije kesice na različita mjesta.

Preporučuje se da ih mijenjate na svake tri do četiri nedjelje, odnosno ranije ako se neprijatni mirisi ponovo pojave.

Još trikova koji pomažu protiv neprijatnih mirisa

Kesica čaja nije jedino rješenje.

Dobre rezultate mogu dati i:

činijica sa sodom bikarbonom ,

, aktivni ugalj , koji odlično upija mirise,

, koji odlično upija mirise, osušen talog kafe,

redovno brisanje polica toplom vodom i alkoholnim sirćetom.

Ipak, najvažnije je ukloniti izvor neprijatnog mirisa, jer će u suprotnom svaki trik dati samo privremen rezultat.

Talog od kafe

Izvor: Shutterstock

Zašto se u frižideru stvaraju neprijatni mirisi?

U većini slučajeva problem nije u samom frižideru, već u namirnicama koje su predugo stajale.

Najčešći uzroci su:

pokvareno voće i povrće,

zreli sirevi,

riba i morski plodovi,

otvoreni sosovi koji dugo stoje,

posude koje nisu dobro zatvorene.

Redovna provjera namirnica i povremeno brisanje polica mogu spriječiti zadržavanje neprijatnih mirisa.

Koliko često treba čistiti frižider?

Stručnjaci za bezbjednost hrane preporučuju da se frižider detaljno očisti najmanje jednom mjesečno.

Pored toga, korisno je da:

odmah obrišete prosutu tečnost,

hranu čuvate u posudama sa poklopcem,

redovno provjeravate rok trajanja proizvoda,

ne pretrpavate frižider kako bi hladan vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

Čist frižider ne samo da prijatnije miriše, već doprinosi i tome da namirnice duže ostanu svježe i bezbjedne za upotrebu.