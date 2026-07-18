Mašina za veš u kuhinji ili kupatilu? Stručnjaci otkrivaju šta je bolje

Mašina za veš u kuhinji ili kupatilu? Saznajte šta je bolje rješenje, kao i gdje je najčešće skrivaju danas u modernim stanovima...

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Nekada je važilo nepisano pravilo da mašina za pranje veša mora da stoji u kupatilu. Međutim, savremeni enterijeri i drugačiji način organizacije prostora donijeli su nova rješenja. Danas se sve više domaćinstava odlučuje da mašinu premjesti u druge dijelove stana ili kuće, kako bi kupatilo bilo ljepše, funkcionalnije i urednije. Ako planirate renoviranje ili uređujete novi dom, vredi razmotriti sve mogućnosti.

Vešeraj je idealno rješenje ako imate dovoljno prostora

Vlasnici porodičnih kuća sve češće izdvajaju posebnu prostoriju za pranje i sušenje veša. U vešeraju, osim mašine za pranje, može da se smesti i sušilica, korpe za veš, daska za peglanje, police za deterdžente i sredstva za čišćenje, pa čak i radna površina za slaganje odjeće.

Ovakvo rješenje je veoma praktično, ali nije dostupno svima. U manjim stanovima i kućama najčešće nema dovoljno prostora za zasebnu prostoriju ove namjene.

Kupatilo je i dalje najčešći izbor

U većini stanova mašina za pranje veša i dalje se nalazi u kupatilu. To ima nekoliko prednosti:

jednostavan priključak na vodovod i odvod

dobra ventilacija

sudopera ili lavabo za ručno pranje osjetljivog veša

praktično odlaganje prljave odjeće pre kupanja

Ipak, moderna kupatila sve više podsjećaju na kućne spa centre, pa mnogi žele da sakriju mašinu kako ne bi narušavala izgled prostora.

Kako sakriti mašinu u kupatilu?

Ako nema mjesta za posebnu vešernicu, mašina može uspešno da se uklopi u enterijer. Najčešća rješenja su:

ispod radne ploče

u zatvorenom ormariću

u ugradnom elementu

u niši iza kliznih ili harmonika vrata

Iznad mašine mogu da se postave police za deterdžente i sredstva za čišćenje, pa cijeli prostor izgleda uredno i organizovano.

Kuhinja postaje sve popularnije mjesto

Ako je kupatilo veoma malo ili želite potpuno minimalistički izgled, mašina za pranje veša može da bude smještena i u kuhinji.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda transformacija jednog starog kupatila!

Vidi opis Mašina za veš u kuhinji ili kupatilu? Stručnjaci otkrivaju šta je bolje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 13 / 13

Ovo rješenje je posebno popularno u garsonjerama, ali ga sve češće biraju i vlasnici većih stanova. Najčešće se koristi ugradna mašina koja je skrivena iza fronta kuhinjskog elementa, pa je gotovo neprimjetna.

Prilikom planiranja treba voditi računa o dubini uređaja. Ako je radna ploča uža, bolje je izabrati takozvane "slim" modele dubine oko 33, 40 ili 45 centimetara. Njihov kapacitet je nešto manji, pa su pogodniji za jednočlana ili dvočlana domaćinstva.

Da bi rad bio što tiši, preporučuje se da mašina bude pravilno nivelisana i postavljena na antivibracionu podlogu.

Koji su nedostaci mašine u kuhinji?

Iako štedi prostor u kupatilu, ovo rješenje ima i nekoliko mana. Prije svega, potrebno je pronaći mjesto za korpu sa prljavim vešom, jer njeno držanje u kuhinji mnogima nije prijatno. Pored toga, nekima može da smeta miješanje mirisa deterdženta i opranog veša sa mirisima hrane.

Stručnjaci takođe savjetuju da se mašina za pranje veša i mašina za sudove ne koriste istovremeno ako su priključene na isti odvod, jer može doći do sporijeg oticanja vode.

Postoje i druga rješenja

U kućama se mašina za pranje veša ponekad smešta u ostavu, kotlarnicu, prostor ispod stepenica ili pomoćnu prostoriju. Međutim, ovakva rješenja zavise od rasporeda instalacija i nisu uvijek moguća.

Na kraju, izbor najboljeg mjesta zavisi od veličine doma, rasporeda prostorija i vaših navika. Kupatilo je i dalje najpraktičnije za većinu domaćinstava, ali ako želite uredniji enterijer i imate mogućnost, kuhinja ili posebna vešernica mogu biti jednako dobra, pa čak i funkcionalnija opcija.

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