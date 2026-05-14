Kako da prepolovite račun za struju uz pametno pranje veša? 3 stvari su ključne

Nove mašine za pranje veša imaju najraznovrsnije programe, ali pravi trik je znati koji režim zaista štedi energiju i čuva tkanine.

Eco režim pranja veša u mašini je najefikasniji za svakodnevnu odjeću, troši i do 50% manje struje i vode.

Pranje na 30–40°C štedi energiju i čuva boje, dok su visoke temperature potrebne samo u posebnim slučajevima.

Optimalno punjenje bubnja je 80–90% kapaciteta; poluprazan bubanj rasipa energiju, a prepunjen oštećuje mašinu i veš.

Kupovina nove mašine za veš često nam je pravi mali tehnološki izazov. Umjesto da se obradujemo modernim funkcijama, mnogi završe zatrpani uputstvima i zbunjeni silnim programima. Ipak, iza tih dugmića krije se način da se računi za struju prepolove uz pametan izbor režima pranja.

Najčešća greška je korišćenje previsokih temperatura. Pranje na 90°C rijetko je potrebno, osim u posebnim situacijama poput posteljine poslije bolesti člana domaćinstva. Za svakodnevni veš, takva toplota samo troši energiju, blijedi boje i oštećuje vlakna. Stručnjaci naglašavaju da pranje na 30°C troši i do 40% manje struje nego na 60°C, a razlika se vidi već poslije mjesec dana.

Odličan izbor kod modernih mašina je režim Eco. Iako traje duže, pere na nižoj temperaturi i troši i do 50% manje energije, uz manju potrošnju vode. Idealno je da bubanj bude pun, jer poluprazna mašina gubi efikasnost. Suprotno tome, kratki programi za „brzo pranje“ nisu toliko ekonomični – dobri su za osvježavanje odjeće, ali ne uklanjaju tvrdokorne mrlje niti bakterije.

Hladna voda ima svoje prednosti – čuva tkanine i boje, a moderni deterdženti rade i na niskim temperaturama. Ipak, za donje rublje, peškire i sportsku opremu preporučuje se barem 40°C, jer hladna voda ne uklanja masnoće i bakterije.

Ključ ekonomičnog pranja je i pravilno punjenje bubnja. Prepunjen bubanj može oštetiti mašinu, a poluprazan troši više energije po kilogramu veša. Idealno je 80–90% kapaciteta, a ako imate manje veša, koristite opciju „pola punjenja“.

Dosta struje troše intenzivni programi, predpranje i dodatna ispiranja. Oni su potrebni samo u specijalnim slučajevima, ali nisu za svakodnevnu upotrebu.