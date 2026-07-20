Mali stan od 36 kvadrata sa prelijepom dnevnom sobom: Renoviranje bez mnogo bušenja, troškovi na minimumu

U malom stanu od 36 kvadrata uređen predivan dom kao sa Pinteresta.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Mali dvosoban stan od 36 kvadrata transformisan u moderan, otvoren prostor u prelepoj kombinaciji terakote i mint zelene boje.

od 36 kvadrata transformisan u moderan, otvoren prostor u prelepoj kombinaciji terakote i mint zelene boje. Stan je prvobitno imao dvije spavaće sobe, ali je uklanjanjem jednog zida dobijena veliki i svijetao dnevni boravak.

Upotrebljeni su bijeli granit, vinil pod i osnovni medijapan sa detaljima od prirodnog drveta.

U malom stanu od 36 kvadrata, odmah sa vrata ulazi se u mini-hodnik koji krije prvo praktično rješenje. Dizajneri su osmislili plitak element sa nagibnim vratima koji služi kao konzolni stočić, ali i kao prostran cipelarnik. Da bi se vizuelno definisao ovaj kutak, cijeli zid, ulazna vrata, pa čak i lajsne i razvodna kutija, ofarbani su u prelijepu, duboku terakota nijansu. Na ovaj način, svi tehnički detalji su savršeno kamuflirani, a prostor je dobio poseban imidž. Prelaz ka kuhinji ublažen je elegantnim drvenim letvicama.

Za samu kuhinju odabrani su materijali koji nude najbolji odnos cijene i kvaliteta. Frontovi su u kombinaciji prirodnog svijetlog hrasta i bijelog medijapana, sa modernim trouglastim ugradnim ručicama. Radna ploča je od bijelog granita, a na zidu su velike bijele pločice.

Umjesto klasičnih stolica koje bi zagušile prostor, uz kuhinjsko ostrvo se nastavlja ugradna drvena klupa. Ona ima dvostruku ulogu: udobno je sjedište sa debelim zelenim jastucima i prostrani sanduk u koji mogu da se odlože duži predmeti poput metli i usisivača.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Trpezarijski kutak upotpunjuju ovalni sto sa pločom od bijelog mermera, stolice od trske i stakleni paravan, odnosno elegantna pregrada sa bijelim metalnim profilom koja odvaja kuhinjski dio od jastuka na klupi.

Rušenjem zida druge spavaće sobe stvoren je komotan dnevni boravak. Centralno mjesto zauzima udobna sofa presvučena sivim lanom, dok je naspramni zid iskorišćen za multifunkcionalnu zonu.

Unutar panela sakrivene su sve instalacije za televizor, zidne svjetiljke i ruter. Donji dio čine fioke za odlaganje, dok su gornje komode zatvorene rešetkastim drvenim vratima kako bi daljinski upravljač mogao nesmetano da kontroliše konzole unutar komode. U uglu je elegantno uklopljen i mini-radni prostor za rad od kuće.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Umjesto teških zavjesa koje vizuelno smanjuju prostor, na prozore su postavljene elegantne rimske zavese od bogato teksturisanog platna koje se sklapaju u slojevima. Nekadašnja mala terasa je integrisana u stan.

Spavaća soba je osmišljena kao prava oaza mira. Zid iza kreveta krasi drveno uzglavlje koje u zoni prostranog garderobera prelazi u reljefne bijele letvice. Noćni ormarići su namjenski dizajnirani sa zaobljenim ivicama kako bi se olakšalo kretanje i izbjegle povrede u uskom prolazu.

Zidovi su oblepljeni tapetom sa teksturom lana u nježnoj zelenoj boji, a efekat topline pojačan je ugrađenim LED trakama iza uzglavlja i podesivim zidnim lampama za čitanje. Veliko ovalno ogledalo sa drvenim ramom vizuelno duplira prostor, dok je trokrilni ugradni plakar sa kliznim vratima maksimalno iskoristio visinu zida.

U kupatilu su osnovne bijele pločice i sivi pod, ali je plafon u boji terakote što mu je dalo novi izgled. Unutrašnji dio tuš kabine obložen je novim pločicama sa teksturom prirodnog kamena. Sklopiva “harmonika” vrata zatvaraju tuš- kabinu, što je idealno rešenje za uska kupatila. Veliki plakar sa četiri ogledala nudi ogroman prostor za kozmetiku i peškire. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.