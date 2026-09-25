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BN Teatar osvojio Bratunac: Tinejdžerski svijet donio pobjedu predstavi "Kad smo mi bili u našim godinama"

BN Teatar osvojio Bratunac: Tinejdžerski svijet donio pobjedu predstavi "Kad smo mi bili u našim godinama"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Na 25. Festivalu omladinskih pozorišta Republike Srpske u Bratuncu nagrada za najbolju predstavu pripala je predstavi "Kad smo mi bili u našim godinama", u produkciji Teatra mladih BN iz Bijeljine, po tekstu i režiji Marije Novaković.

Trijumf bijeljinskih glumaca: BN Teatar osvojio Bratunac Izvor: DIS teatar

Kroz humor, razigranost i jednostavna scenska sredstva, učesnici su izgradili složen i prepoznatljiv svijet tinejdžera, navodi se u obrazložnju žirija nakon odgledanih sedam predstava u takmičarskoj selekciji.

Ovoj predstavi pripala je i nagrada publike.

Nagrade za glumačka ostvarenja dodijeljene su Teodori Goronji i Isidori Adžić za uloge u predstavi "Kad smo mi bili u našim godinama", kao i Filipu Gaćanoviću i Alekseju Vukoviću za uloge u predstavi "Pola-pola", u produkciji Studija Jazavac iz Banjaluke, po tekstu Milene Bogavac i režiji Belinde Stijak.

Žiri su činili predsjednik glumica Slađana Zrnić, te članovi pozorišni reditelji Milan Bogdanović i Rade Josipović, saopšteno je iz banjalučkog Dis teatra.

Festival sufinansiraju Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, opština Bratunac i Asocijacija omladinskih pozorišta Republike Srpske.

Domaćin festivala od 21. do 25. septembra je Dom kulture Bratunac.

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Tagovi

pozorište predstava festivali

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