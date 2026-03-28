Čitaoci reporteri

Slađana Zrnić najbolja glumica na festivalu "Dani komedije" u Bijeljini

Vesna Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Glumica Slađana Zrnić nagrađena je za najbolju žensku ulogu na 25. festivalu "Dani komedije" u Bijeljini za predstavu "Iza tih očiju" Gradskog pozorišta Jazavac.

Slađana Zrnić dobitnica je nagrade za najbolju glumicu na 25. pozorišnom festivalu "Dani komedije", koji se održava u Bijeljini, za ulogu u predstavi "Iza tih očiju" Gradskog pozorišta Jazavac.

Zrnić, koja je prvakinja drame Narodnog pozorišta Republike Srpske i stalni saradnik Gradskog pozorišta Jazavac, priznanje je osvojila za svoje uloge u ovoj predstavi, koja je ujedno i posljednja premijera na Večernjoj sceni Jazavca.

Predstava "Iza tih očiju" nastala je po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića, a pored nagrađene glumice u njoj igraju i Željko Stjepanović, Aleksandar Stojković, Nataša Perić, Ljubiša Savanović, Ana Vinčić, Isidora Davidović i Miodrag Jovanović.

Iz Gradskog pozorišta Jazavac najavljeno je da će se ova predstava predstaviti i na ovogodišnjem festivalu pozorišta Republike Srpske "Ljubica" u Gradišci, dok će je publika u Banjaluci ponovo moći pogledati na redovnom repertoaru u nedjelju, 29. marta u 20 časova.

Možda će vas zanimati

