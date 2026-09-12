Počeo rad na novoj predstavi: "I živjele su sretno...?" otvara ovogodišnji Zaplet

Gradsko pozorište Jazavac počelo je rad na predstavi “I živjele su sretno...?” koja će otvoriti ovogodišnji Međunarodni festival glumca Zaplet 18.

Izvor: GP Jazavac

Gradsko pozorište Jazavac počelo je rad na novoj predstavi radnog naslova “I živjele su sretno...?”, koja će biti prva predstava u jubilarnoj sezoni u kojoj ovo banjalučko pozorište obilježava 20 godina rada.

Predstava je nastala prema tekstu Nine Horvat, a režiju potpisuje Slađana Kilibarda.

U predstavi igraju Nataša Ivančević, Miljka Brđanin, Dragana Marić i Dragana Ilić. Scenografkinja i kostimografkinja je Ivana Pastir, dramaturškinja Ivana Stjepanović, dok je pomoćnica rediteljke Milica Vujasin.

Predstavom “I živjele su srećno...?” biće otvoren i ovogodišnji Međunarodni festival glumca Zaplet 18, koji će biti održan u oktobru.