Počeo rad na novoj predstavi: "I živjele su sretno...?" otvara ovogodišnji Zaplet

Gradsko pozorište Jazavac počelo je rad na predstavi “I živjele su sretno...?” koja će otvoriti ovogodišnji Međunarodni festival glumca Zaplet 18.
Gradsko pozorište Jazavac počelo je rad na novoj predstavi radnog naslova “I živjele su sretno...?”, koja će biti prva predstava u jubilarnoj sezoni u kojoj ovo banjalučko pozorište obilježava 20 godina rada.
Predstava je nastala prema tekstu Nine Horvat, a režiju potpisuje Slađana Kilibarda.
U predstavi igraju Nataša Ivančević, Miljka Brđanin, Dragana Marić i Dragana Ilić. Scenografkinja i kostimografkinja je Ivana Pastir, dramaturškinja Ivana Stjepanović, dok je pomoćnica rediteljke Milica Vujasin.
Predstavom “I živjele su srećno...?” biće otvoren i ovogodišnji Međunarodni festival glumca Zaplet 18, koji će biti održan u oktobru.