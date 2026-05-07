4.500 kostima, 100 akrobata i magija: Otkrivamo vam šta se dešava iza scene najpoznatijeg cirkusa na svijetu

Dok publika vidi dva sata magije na sceni, iza kulisa najpoznatijeg cirkusa na svijetu - Cirque De Soleil funkcioniše čitava mala armija krojača, fizioterapeuta, tehničara i akrobata koji svakodnevno pomjeraju granice ljudskih mogućnosti.

Spektakl koji briše granice između akrobatike, teatra i čistih emocija stigao je i pred domaću publiku – Cirque Du Soleil sa predstavom "OVO" donosi na scenu eksploziju boja, pokreta i energije kroz priču inspirisanu svijetom insekata.

Jedna od najgledanijih produkcija čuvenog kanadskog cirkusa vodi publiku u živopisni ekosistem u kojem se ljubav, radoznalost i život odvijaju kroz nevjerovatne akrobacije, impresivne kostime i muziku koja prati svaki pokret.

Poznat po produkcijama koje pomeraju granice scenskog izraza, Cirque Du Soleil i ovog puta spaja vrhunsku umetnost i adrenalinsku dinamiku u predstavi koja je osvojila milione gledalaca širom sveta, a mi smo po prvi put imali prilike da pogledamo šta se dešava "behind the secenes"

Potrebno je celo selo da bi se predstava desila

U predstavi "OVO" nastupa oko 50 akrobata i izvođača iz više od 15 zemalja, dok još toliko ljudi radi iza scene - od tehničara i garderobera do šminkera i fizioterapeuta. Ono što je zanimljivo, je da je kostimi za Cirque Du Soleil prave se ručno u ogromnoj radionici u Montrealu i to baš po meri svakog izvođača, u jednoj od najvećih te vrste u Severnoj Americi, gdje radi oko 150 zaposlenih specijalizovanih za kostime, perike, obuću i rekvizite, dok su im prepravke dostupne u svakom trenutku na licu mjesta,

Nose i svoje veš mašine na put - čak 7!

Svaki kostim za "OVO" pravi se najmanje 40 sati, a mnogi izvođači imaju po dvije verzije istog kostima - lakšu za akrobacije i detaljniju za scene bez fizički zahtjevnih tačaka. Samo za potrebe svih Cirque produkcija svake godine izrađuje se oko 1.200 pari obuće ručno, posebno prilagođene svakom izvođaču. U svakom trenutku širom svijeta koristi se oko 4.500 kostima u Cirque predstavama.

Kostimi u cirkuskoj predstavi "OVO" inspirisani su svetom insekata, ali nisu bukvalne kopije - dizajnerka Liz Vandal kombinovala je futurističku modu, oklop i teksture koje podsjećaju na egzoskelete buba. Cvrčci u predstavi imaju posebne "noge" koje mogu da se skidaju tokom akrobacija kako bi izvođači mogli bezbedno da izvode skokove i trikove.

Nakon svake predstave pere se svaki kostim, a turneja sa sobom nosi i sopstvene mašine za pranje i sušenje garderobe - čak 7!

Svaki umjetnik se šminka sam

Kada je šminka u pitanju, ono što iznenađuje je podatak da se svaki izvođač šminka sam! Da, dobro ste čuli, uz dobro zadate stilove šminkanja i obuku za istu. Ukoliko šminka nije dobro urađena ili odstupa od slika koje služe kao primjer, izvođačima se skreće pažnja da je poprave.

Cijela turneja broji približno 100 ljudi koji putuju zajedno iz grada u grad, praktično kao mali pokretni grad. 21 kamion prevozi opremu sa masivnom scenografijom, kostimima, i svom propratnom opremom, uključujući i 7 veš mašina koje nose sa sobom za pranje kostima pred nastup.

Akrobate treniraju svakodnevno, čak i tokom turneja. Pored redovnih proba, mnogi izvođači imaju godine iskustva u gimnastici, cirkusu, plesu ili olimpijskim sportovima pre nego što uopšte stignu u Cirque Du Soleil.

Dok publika tokom dva sata vidi savršeno uigran spektakl pun akrobacija, muzike i efekata, iza scene funkcioniše čitav mali svijet ljudi koji svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Upravo zato Cirque Du Soleil: OVO nije samo predstava, već iskustvo koje spaja umjetnost, sport i emociju u jedinstven događaj o kojem se priča dugo nakon što se svjetla ugase.